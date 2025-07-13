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Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей
Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей
Царский курган в Керчи вновь открывается для посещения с 15 июля, сообщает сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T16:17
2025-07-13T15:33
керчь
музеи крыма
восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь)
история
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи вновь открывается для посещения с 15 июля, сообщает сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган временно закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы, в частности, укреплен вход в гробницу.К открытию сотрудники музея подготовили новую экскурсионную программу под названием "Царский курган: сквозь леса реставрации".Как уточняют в музее-заповеднике, экскурсии будут проходить каждый час – со вторника по воскресенье, с 09:00 до 18:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемМузейная коллекция Херсонеса пополнилась на 4270 предметов за два годаКакие памятники культуры в Керчи будут спасать от разрушения в 2025 году
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РИА Новости Крым
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96
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керчь, музеи крыма, восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник (керчь), история, новости крыма
Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей

Царский курган в Керчи снова откроют после затопления и реставрации

16:17 13.07.2025
 
© Фото: Евгений БондаренкоЦарский курган в Керчи
Царский курган в Керчи
© Фото: Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи вновь открывается для посещения с 15 июля, сообщает сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган временно закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы, в частности, укреплен вход в гробницу.
К открытию сотрудники музея подготовили новую экскурсионную программу под названием "Царский курган: сквозь леса реставрации".
"Царский курган предстанет перед вами как удивительный синтез культур: здесь переплелись традиции европейского античного мира и загадочные мотивы восточно-сибирских цивилизаций. Это единственный в своем роде памятник погребальной архитектуры Боспора, сохранившийся в таком поразительном состоянии", – говорится в сообщении.
Как уточняют в музее-заповеднике, экскурсии будут проходить каждый час – со вторника по воскресенье, с 09:00 до 18:00.
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КерчьМузеи КрымаВосточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь)ИсторияНовости Крыма
 
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