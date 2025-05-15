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У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития - РИА Новости Крым, 15.05.2025
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У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития
У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития - РИА Новости Крым, 15.05.2025
У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора. РИА Новости Крым, 15.05.2025
2025-05-15T17:35
2025-05-15T17:37
ливадийский дворец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора.По его словам, в беседе с Ларисой Ковальчук обсуждалась новая концепция развития музея и его парка, в основу которой будет заложено историческое значение бывшей южной резиденции российских императоров."Уже создана рабочая группа, которая займется как наполнением экспозиции музея новыми артефактами, связанными с царской семьей, так и приведением в порядок парка и прилегающей территории", – отметил Аксенов.Глава Крыма напомнил, что Ливадийский дворец, как и Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, является визитной карточкой Южного берега Крыма."И наша задача – поддерживать эти объекты в должном состоянии", – подчеркнул глава ремспублики.Сейчас в Ливадийском парке при участии администрации Ялты и общественных организаций проходят субботники, которые теперь будут проводиться на постоянной основе, резюмировал глава республики.На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. А также отметил необходимость штат для постоянного ухода за объектом и определить под новые задачи нужные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250514/livadiyskomu-parku-trebuetsya-rekonstruktsiya--skolko-eto-mozhet-stoit-1146429070.html
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ливадийский дворец, новости крыма, крым, музеи крыма, назначения
У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития

Аксенов представил нового директора Ливадийского дворца и новую концепцию развития музея

17:35 15.05.2025 (обновлено: 17:37 15.05.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛариса Ковальчук
Лариса Ковальчук
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора.
"Новым директором ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" будет назначена Лариса Александровна Ковальчук, которая возглавляла ГБУК РК "Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник", – сообщил Аксенов в своем Telegram-канале по итогам встречи с будущим руководителем учреждения.
По его словам, в беседе с Ларисой Ковальчук обсуждалась новая концепция развития музея и его парка, в основу которой будет заложено историческое значение бывшей южной резиденции российских императоров.
"Уже создана рабочая группа, которая займется как наполнением экспозиции музея новыми артефактами, связанными с царской семьей, так и приведением в порядок парка и прилегающей территории", – отметил Аксенов.
Глава Крыма напомнил, что Ливадийский дворец, как и Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, является визитной карточкой Южного берега Крыма.
"И наша задача – поддерживать эти объекты в должном состоянии", – подчеркнул глава ремспублики.
Сейчас в Ливадийском парке при участии администрации Ялты и общественных организаций проходят субботники, которые теперь будут проводиться на постоянной основе, резюмировал глава республики.
На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. А также отметил необходимость штат для постоянного ухода за объектом и определить под новые задачи нужные ресурсы.
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