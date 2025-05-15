https://crimea.ria.ru/20250515/u-livadiyskogo-dvortsa-menyaetsya-direktor-i-kontseptsiya-razvitiya-1146468613.html

У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития

У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития - РИА Новости Крым, 15.05.2025

У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развития

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора. РИА Новости Крым, 15.05.2025

2025-05-15T17:35

2025-05-15T17:35

2025-05-15T17:37

ливадийский дворец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал новую концепцию развития Ливадийского дворца-музея и представил его нового директора.По его словам, в беседе с Ларисой Ковальчук обсуждалась новая концепция развития музея и его парка, в основу которой будет заложено историческое значение бывшей южной резиденции российских императоров."Уже создана рабочая группа, которая займется как наполнением экспозиции музея новыми артефактами, связанными с царской семьей, так и приведением в порядок парка и прилегающей территории", – отметил Аксенов.Глава Крыма напомнил, что Ливадийский дворец, как и Ласточкино гнездо, и Воронцовский дворец, является визитной карточкой Южного берега Крыма."И наша задача – поддерживать эти объекты в должном состоянии", – подчеркнул глава ремспублики.Сейчас в Ливадийском парке при участии администрации Ялты и общественных организаций проходят субботники, которые теперь будут проводиться на постоянной основе, резюмировал глава республики.На днях глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Ливадийский парк находится в неудовлетворительном состоянии и на его уборку и расчистку дополнительно выделят 10 млн рублей. А также отметил необходимость штат для постоянного ухода за объектом и определить под новые задачи нужные ресурсы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250514/livadiyskomu-parku-trebuetsya-rekonstruktsiya--skolko-eto-mozhet-stoit-1146429070.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ливадийский дворец, новости крыма, крым, музеи крыма, назначения