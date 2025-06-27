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Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием
С открытием панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" и Исторического бульвара в Севастополе полностью изменится экспозиция внутри музея, на территории... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T22:11
2025-06-27T22:11
севастополь
михаил смородкин
реконструкция исторического бульвара в севастополе
панорама
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. С открытием панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" и Исторического бульвара в Севастополе полностью изменится экспозиция внутри музея, на территории появятся обновленные светомузыкальные фонтаны, а старые аттракционы исчезнут. Об этом журналистам рассказал директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.По его словам, экспозиция в панораме будет полностью перестроена.Что касается экскурсий, то и здесь гостей обновленной панорамы будет ждать сюрприз.На Историческом бульваре также должны появиться новые и полезные "мелочи"."Допустим, у нас есть два фонтана, которые находятся около площади. Мы предложили сделать их светомузыкальными, и чтобы на нее (площадь – ред.) можно было проецировать какое-то изображение. То есть современные элементы, которые раньше мы не учли. Технологии все-таки идут вперед, и мы тоже хотели бы частично их применять", – поделился Смородкин.По его словам, эскизный проект благоустройства территории Исторического бульвара предстоит дорабатывать, поскольку создавался он "несколько лет назад и морально устарел", к тому же изменились цены."Были предложения по доработке ограждения полностью, были какие-то элементы, которые помогут нам более безопасно и комфортно принимать посетителей и многие другие моменты. Территория почти 18 гектаров, поэтому там есть всякие мелочи, на которые стоит обратить внимание. Мы их учли и будем представлять на архитектурный совет", – разъяснил он.Начать работы по благоустройству бульвара в музее рассчитывают в конце текущего года, но все будет зависеть от того, когда он выйдет из Главгосэкспертизы с положительным заключением.А пока продолжают решать вопросы с собственниками объектов, находящихся на этой территории. По словам Смородкина, их всего 24. Из них девять принадлежат коммерческим структурам, остальные – правительству города.Кое-что уже демонтировано по суду, например, кафе-самострой у бывшего тира, который "тоже давно не тир", но из-за него музей до сих пор судится."Вопрос переговоров в плане выкупа. Иногда споры приводят нас в суды. Но, думаю, что к концу работ по Историческому бульвару мы все эти вопросы решим", – сказал Смородкин.Также остается открытым вопрос относительно аттракционов, которых здесь может не быть в принципе после открытия обновленного бульвара.Согласно планам, закончить все работы по реставрации панорамы и открыть ее для посетителей вместе с Историческим бульваром намерены в конце 2026 года.В мае текущего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйВыбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
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севастополь, михаил смородкин, реконструкция исторического бульвара в севастополе, панорама, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", новости севастополя, благоустройство, городская среда, крым
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытием

Что изменится в панораме "Оборона Севастополя" и на Историческом бульваре после ремонта

22:11 27.06.2025
 
© РИА Новости КрымПанорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. С открытием панорамы "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" и Исторического бульвара в Севастополе полностью изменится экспозиция внутри музея, на территории появятся обновленные светомузыкальные фонтаны, а старые аттракционы исчезнут. Об этом журналистам рассказал директор Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин.
По его словам, экспозиция в панораме будет полностью перестроена.
"Тематика экспозиции будет заключаться в истории Севастополя от даты его основания до сегодняшнего дня, включая события Русской весны и специальной военной операции. Она будет рассказывать о становлении, так сказать, города и тех периодах, испытаниях, которые он проходил за свои почти 250 лет, уже четверть тысячелетия", – сказал директор музея.
Что касается экскурсий, то и здесь гостей обновленной панорамы будет ждать сюрприз.
"Мы сделали эксплуатируемую кровлю и составим, так сказать, конкуренцию, колесу обозрения. На крышу можно будет подняться... Один человек ходил на эту экскурсию, и звали его Николай II", – сказал Смородкин.
© РИА Новости КрымПанорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
На Историческом бульваре также должны появиться новые и полезные "мелочи".
"Допустим, у нас есть два фонтана, которые находятся около площади. Мы предложили сделать их светомузыкальными, и чтобы на нее (площадь – ред.) можно было проецировать какое-то изображение. То есть современные элементы, которые раньше мы не учли. Технологии все-таки идут вперед, и мы тоже хотели бы частично их применять", – поделился Смородкин.
© РИА Новости КрымПанорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
По его словам, эскизный проект благоустройства территории Исторического бульвара предстоит дорабатывать, поскольку создавался он "несколько лет назад и морально устарел", к тому же изменились цены.
"Были предложения по доработке ограждения полностью, были какие-то элементы, которые помогут нам более безопасно и комфортно принимать посетителей и многие другие моменты. Территория почти 18 гектаров, поэтому там есть всякие мелочи, на которые стоит обратить внимание. Мы их учли и будем представлять на архитектурный совет", – разъяснил он.
Начать работы по благоустройству бульвара в музее рассчитывают в конце текущего года, но все будет зависеть от того, когда он выйдет из Главгосэкспертизы с положительным заключением.
© РИА Новости КрымПанорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
А пока продолжают решать вопросы с собственниками объектов, находящихся на этой территории. По словам Смородкина, их всего 24. Из них девять принадлежат коммерческим структурам, остальные – правительству города.
Кое-что уже демонтировано по суду, например, кафе-самострой у бывшего тира, который "тоже давно не тир", но из-за него музей до сих пор судится.
"Вопрос переговоров в плане выкупа. Иногда споры приводят нас в суды. Но, думаю, что к концу работ по Историческому бульвару мы все эти вопросы решим", – сказал Смородкин.
Также остается открытым вопрос относительно аттракционов, которых здесь может не быть в принципе после открытия обновленного бульвара.
"Площадка аттракционов в таком виде, в котором она сейчас находится, не останется, потому что уже морально устарела, и просто стыдно, что в современном городе такой кусок кривого железа. Но это, опять же, вопрос больше к архитектурному совету и к жителям Севастополя. А нужно оно здесь или нет? Если колесо обозрения нужно и горожане к нему привыкли как к какому-то архитектурному элементу или просто к аттракциону, то можно будет подумать о том, что оно здесь будет. Но, конечно, более современное и новое", – сказал он.
Согласно планам, закончить все работы по реставрации панорамы и открыть ее для посетителей вместе с Историческим бульваром намерены в конце 2026 года.
В мае текущего года губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026-го.
© РИА Новости КрымПанорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
Панорама и Исторический бульвар в Севастополе во время реконструкции
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19:34
Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"
 
СевастопольМихаил СмородкинРеконструкция Исторического бульвара в СевастополепанорамаРеконструкция панорамы "Оборона Севастополя в 1854 – 1855 гг"Новости СевастополяБлагоустройствоГородская средаКрым
 
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