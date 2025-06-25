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"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный

"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный - РИА Новости Крым, 25.06.2025

"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный, его значимости для... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T15:33

2025-06-25T15:33

2025-06-25T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный, его значимости для города и горожан. Губернатор отметил, что Академия хореографии, которую открыли в прошлом году, работает вовсю: дети обучаются балетному искусству в новом здании. С момента открытия поставлено уже 10 спектаклей, в том числе "Щелкунчик".Музей будет пятиуровневым. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов. Здесь также будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства. Развожаев напомнил, что автор этого проекта — классик мировой архитектуры Вольф Прикс. Он не только создал проект сложнейшего комплекса с самыми современными технологическими решениями, но и продолжает его авторский контроль."Рядом с комплексом будет парк в 15 гектаров, будут благоустроены все пространства и будет создана единая пешеходная зона - от Приморского бульвара через мыс Хрустальный, Карантинную бухту и до "Нового Херсонеса". То есть это будет единое пешеходное пространство, длиной более 5 км. Конечно, это изменит туристический потенциал Севастополя и улучшит качество жизни горожан. Проект реализуется, выходит на финальную стадию. Хотел от севастопольцев поблагодарить вас за этот потрясающий, грандиозный проект. Проект действительно про будущее", - заключил Развожаев.Ранее Развожаев сообщал, что работы на мысе Хрустальном не останавливаются ни на минуту. Уже в конце этого года планируется открытие первой выставки в Российской галерее искусств, а Театр оперы и балета рассчитывают сдать в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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