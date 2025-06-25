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"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный
"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный - РИА Новости Крым, 25.06.2025
"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный, его значимости для... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T15:33
2025-06-25T15:33
2025-06-25T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный, его значимости для города и горожан. Губернатор отметил, что Академия хореографии, которую открыли в прошлом году, работает вовсю: дети обучаются балетному искусству в новом здании. С момента открытия поставлено уже 10 спектаклей, в том числе "Щелкунчик".Музей будет пятиуровневым. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов. Здесь также будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства. Развожаев напомнил, что автор этого проекта — классик мировой архитектуры Вольф Прикс. Он не только создал проект сложнейшего комплекса с самыми современными технологическими решениями, но и продолжает его авторский контроль."Рядом с комплексом будет парк в 15 гектаров, будут благоустроены все пространства и будет создана единая пешеходная зона - от Приморского бульвара через мыс Хрустальный, Карантинную бухту и до "Нового Херсонеса". То есть это будет единое пешеходное пространство, длиной более 5 км. Конечно, это изменит туристический потенциал Севастополя и улучшит качество жизни горожан. Проект реализуется, выходит на финальную стадию. Хотел от севастопольцев поблагодарить вас за этот потрясающий, грандиозный проект. Проект действительно про будущее", - заключил Развожаев.Ранее Развожаев сообщал, что работы на мысе Хрустальном не останавливаются ни на минуту. Уже в конце этого года планируется открытие первой выставки в Российской галерее искусств, а Театр оперы и балета рассчитывают сдать в следующем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, новости крыма, театр оперы и балета в севастополе, культура, искусство , владимир путин (политик)
"Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса Хрустальный
Развожаев доложил Путину о стройке Российской галереи искусств и Театра оперы и балета
15:33 25.06.2025 (обновлено: 16:14 25.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о строительстве культурного кластера на мысе Хрустальный, его значимости для города и горожан.
"Сейчас мы находимся на внутренней площади практически завершенного здания потрясающего комплекса Российской галереи искусств, а за моей спиной - здание потрясающего Театра оперы и балета. Здесь полностью возведен корпус, идет монтаж кровли, уже начинаются внутренние работы. Пространство мыса Хрустальный полностью преображается, и сегодня севастопольцы уже говорят, что здесь место, где начинается будущее", - сказал он по видеосвязи.
Губернатор отметил, что Академия хореографии, которую открыли в прошлом году, работает вовсю: дети обучаются балетному искусству в новом здании. С момента открытия поставлено уже 10 спектаклей, в том числе "Щелкунчик".
"Российская галерея искусств скоро заедет в новое здание. Благодаря этому новому федеральному учреждению севастопольцы смогли посмотреть потрясающие выставки: от картин Айвазовского до выставки Малеевича, которые привозили в Севастополь пока на временную площадку. Тем не менее, формируются коллектив, традиции. Одним из знаковых проектов нашей галереи будет галерея героев Севастополя, это очень важно и значимо для города", - отметил Развожаев.
Музей будет пятиуровневым. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов. Здесь также будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации, центр цифрового искусства. Развожаев напомнил, что автор этого проекта — классик мировой архитектуры Вольф Прикс. Он не только создал проект сложнейшего комплекса с самыми современными технологическими решениями, но и продолжает его авторский контроль.
"Рядом с комплексом будет парк в 15 гектаров, будут благоустроены все пространства и будет создана единая пешеходная зона - от Приморского бульвара через мыс Хрустальный, Карантинную бухту и до "Нового Херсонеса". То есть это будет единое пешеходное пространство, длиной более 5 км. Конечно, это изменит туристический потенциал Севастополя и улучшит качество жизни горожан. Проект реализуется, выходит на финальную стадию. Хотел от севастопольцев поблагодарить вас за этот потрясающий, грандиозный проект. Проект действительно про будущее", - заключил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что работы на мысе Хрустальном не останавливаются ни на минуту. Уже в конце этого года планируется открытие первой выставки в Российской галерее искусств, а Театр оперы и балета рассчитывают сдать в следующем году.
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