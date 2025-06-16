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На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд
На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд - РИА Новости Крым, 16.06.2025
На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд
На благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T16:44
2025-06-16T16:44
2025-06-16T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил губернатор города-героя Михаил Развожаев.По его словам, вопрос о выделении этих средств предварительно проработан с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным и с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным."Деньги в лимитах госпрограммы есть. Прошу поручение, чтобы перераспределить дополнительные средства в рамках имеющихся лимитов", - сказал Развожаев. И уточнил, что "это не дополнительный, не резервный фонд – просто в рамках лимитов".Президент одобрил это решение.В марте текущего года по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в этом году.Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году, с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый цвет и размер: как изменится памятник Тотлебену в СевастополеГород-герой Севастополь: топ-10 достопримечательностейКто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), россия, реконструкция исторического бульвара в севастополе, новости севастополя
На обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрд
Развожаев попросил у Путина еще 1,8 млрд рублей на благоустройство Исторического бульвара
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На благоустройство исторического бульвара в Севастополе требуется еще 1,8 миллиарда рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Остается необходимым сделать благоустройство (Исторического бульвара - ред.). Заложили по вашему поручению 1,47 миллиарда рублей в госпрограмму на 2026–2027 годы. Это федеральный заказчик, все это в целом федеральный памятник – не городской. Мы сами разработали проект. По предварительным данным, чтобы все привезти в сегодняшних ценах нужно дополнительно 1,8 миллиарда", - доложил губернатор.
По его словам, вопрос о выделении этих средств предварительно проработан с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным и с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.
"Деньги в лимитах госпрограммы есть. Прошу поручение, чтобы перераспределить дополнительные средства в рамках имеющихся лимитов", - сказал Развожаев. И уточнил, что "это не дополнительный, не резервный фонд – просто в рамках лимитов".
Президент одобрил это решение.
В марте текущего года по итогам встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что благоустройство Исторического бульвара в Севастополе возобновится в этом году.
Исторический бульвар закрылся на реконструкцию в 2018 году,
с тех пор сроки завершения объекта переносились несколько раз.
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