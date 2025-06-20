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Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства

Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства

Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T10:35

2025-06-20T10:35

2025-06-20T10:35

крым

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сергей аксенов

благоустройство

национальный проект "инфраструктура для жизни"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале опубликовал глава республики Сергей Аксенов.В частности, в Армянске благоустроят сквер Строителей, в Бахчисарае – территорию общего пользования на улице Герайлар, в Джанкое – Комсомольский парк. В Евпатории работы проведут в границах общественной территории на улице имени 2-й Гвардейской Армии, в Керчи – в зоне отдыха в районе улицы Сморжевского, в Красноперекопске в порядок приведут пешеходную зону на улице Калинина, а Саках - общественную территорию на улице Курортной.Жители крымской столицы отдали свои голоса за благоустройство сквера за кафе "Ковчег" на участке от улицы Кечкеметской до Титова. В Судаке будут благоустраивать участок набережной, в Феодосии обустроят "Новую" набережную по проспекту Айвазовского, в Ялте – гаспринский парк "Ясная поляна".Всего на голосование было вынесено 35 общественных территорий, уточнил глава Республики.Только на ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делаютНа обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрдВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство, национальный проект "инфраструктура для жизни", общество