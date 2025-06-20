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Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T10:35
2025-06-20T10:35
крым
новости крыма
сергей аксенов
благоустройство
национальный проект "инфраструктура для жизни"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале опубликовал глава республики Сергей Аксенов.В частности, в Армянске благоустроят сквер Строителей, в Бахчисарае – территорию общего пользования на улице Герайлар, в Джанкое – Комсомольский парк. В Евпатории работы проведут в границах общественной территории на улице имени 2-й Гвардейской Армии, в Керчи – в зоне отдыха в районе улицы Сморжевского, в Красноперекопске в порядок приведут пешеходную зону на улице Калинина, а Саках - общественную территорию на улице Курортной.Жители крымской столицы отдали свои голоса за благоустройство сквера за кафе "Ковчег" на участке от улицы Кечкеметской до Титова. В Судаке будут благоустраивать участок набережной, в Феодосии обустроят "Новую" набережную по проспекту Айвазовского, в Ялте – гаспринский парк "Ясная поляна".Всего на голосование было вынесено 35 общественных территорий, уточнил глава Республики.Только на ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парков и зон отдыха в Симферополе – где и что делаютНа обустройство Исторического бульвара в Севастополе нужно еще 1,8 млрдВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, благоустройство, национальный проект "инфраструктура для жизни", общество
Выбор сделан – где в Крыму благоустроят общественные пространства

Крымчане выбрали 11 территорий для благоустройства в 2026 году – Аксенов

10:35 20.06.2025
 
© РИА Новости КрымСудак
Судак - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале опубликовал глава республики Сергей Аксенов.
"По результатам голосования победителями стали 11 общественных территорий, благоустройство которых начнется в следующем году", - написал Аксенов.
В частности, в Армянске благоустроят сквер Строителей, в Бахчисарае – территорию общего пользования на улице Герайлар, в Джанкое – Комсомольский парк.
В Евпатории работы проведут в границах общественной территории на улице имени 2-й Гвардейской Армии, в Керчи – в зоне отдыха в районе улицы Сморжевского, в Красноперекопске в порядок приведут пешеходную зону на улице Калинина, а Саках - общественную территорию на улице Курортной.
Жители крымской столицы отдали свои голоса за благоустройство сквера за кафе "Ковчег" на участке от улицы Кечкеметской до Титова. В Судаке будут благоустраивать участок набережной, в Феодосии обустроят "Новую" набережную по проспекту Айвазовского, в Ялте – гаспринский парк "Ясная поляна".
Всего на голосование было вынесено 35 общественных территорий, уточнил глава Республики.
Только на ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 миллионов рублей, сообщил ранее мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновБлагоустройствоНациональный проект "Инфраструктура для жизни"Общество
 
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