https://crimea.ria.ru/20250706/krymskiy-most--chto-nuzhno-uchest-pered-puteshestviem-1147680733.html

Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр

Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр - РИА Новости Крым, 06.07.2025

Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр

Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи... РИА Новости Крым, 06.07.2025

2025-07-06T17:07

2025-07-06T17:07

2025-07-06T17:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани стояли 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани стоят 290 транспортных средств. На выезд из Крыма очередь из 310 авто. Ждать и там, и там нужно около часа. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам, посты досмотра задействовали на полную силу, и все же ожидание порой составляет до трех часов. Лайфхаки, как быстрее и без проблем проехать по Крымскому мосту, собрали в материале РИА Новости Крым.Пакуем чемоданыЧем меньше чемоданов и пакетов – тем быстрее досмотр. Берите это золотое правило на заметку и заранее пакуйте вещи компактно.Паспорта проверяют выборочно, цифровой на "Госуслугах" тоже подойдет. Цель контроля – проверка по базам розыска. Военная обязанность, долги по алиментам или кредитам сотрудников моста не интересуют. Не проверяют доверенности на детей, ОСАГО, ветпаспорта на животных, тонировку или детские кресла – это не ГАИ.Обязательно кладем в сумку воду и перекусы, тем, кому необходим прием препаратов по часам – их запас (лекарства не относятся к запрещенным для провоза через мост предметам) – сейчас в заторе со стороны Тамани можно простоять до трех часов. На выезде из Крыма среднее время ожидания около часа, часто проезд бывает совсем свободным.Что можно взять с собойПо Крымскому мосту разрешено провозить до 100 литров любых жидкостей, включая воду, шампуни, масла, топливо, алкоголь. Также можно провозить сыпучие вещества – до пяти мешков по 25 кг, так что – хоть годовой запас гречки.Оружие тоже можно, но только травматическое, спортивное или охотничье с лицензией – сразу предупредите сотрудников транспортного перехода. Луки, баллончики, ножи, шокеры – без проблем и документов.Также можно везти рации и сабвуферы. И квадрокоптеры, но запустить их в Крыму не получится – дрон собьют, а вас задержат, поскольку полеты над полуостровом запрещены.Время и деньги"Пролететь" мост вообще без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.ВАЖНО УЧЕСТЬ! С 22 апреля федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров. Стоимость проезда по разным участкам для легковушек – от 170 до 750 рублей.Чем заняться в очередиС обеих сторон Крымского моста на площадках отдыха для удобства гостей работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, детские комнаты, кафе и даже душевые.Правила контроля и досмотраНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.Сотрудник транспортной безопасности имеет право отправить автомобиль на повторный досмотр, нужно иметь это ввиду.На площадке досмотра водитель должен открыть все двери, окна, капот и багажник, а также обеспечить доступ к дополнительным нишам внутри авто.Во время досмотра следите за детьми, а питомцев держите на коротком поводке.ВНИМАНИЕ! Обгон потока и проезд вне очереди запрещены – водителей, нарушивших эти правила, могут остановить и перевести в конец.Если звучит сигнал тревогиНа Крымском мосту иногда звучит сигнал тревоги, тогда его временно закрывают для проезда. Паниковать не нужно – мост надежно защищают средства ПВО. Военнослужащие и силовики круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Если сигнал тревоги застал в очереди на досмотр: возвращаемся в машину, едем в безопасное место, которое укажут сотрудники транспортной безопасности.Если вы уже проходите досмотр: складываем вещи обратно в машину, убеждаемся, что все пассажиры находятся в автомобиле, и движемся в безопасное место.Если в момент тревоги вы уже на мосту: следуем указаниям из громкоговорителя, не совершаем опасных маневров, не покидаем авто, соблюдаем установленную скорость и двигаемся в сторону выезда с моста.ВАЖНО! Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Кого не пустят и как объехатьПроезд по транспортному переходу разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Если в техпаспорте написано "грузовой" – не пустят вне зависимости от веса. Грузовики переправляются на пароме по морскому пути через Керченскую переправу или следуют по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Протяженность альтернативного маршрута - 387 км, примерное время в пути – семь часов, он безопасен и оборудован всей необходимой дорожной инфраструктурой.На мост не пускают также эвакуаторы. Кроме того, запрещено передвижение на велосипедах, самокатах, мопедах, моноколесах и на лошадях.Какой бы путь в Крым не выбрали именно вы, вознаграждением станут самое ласковое крымское море, комфортные пляжи, потрясающе крымские фрукты, незабываемые пейзажи и самое главное – самые яркие впечатления, которые останутся с вами навсегда.Самые интересные и важные новос ти ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканерыПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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