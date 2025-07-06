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Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр - РИА Новости Крым, 06.07.2025
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Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр
Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр - РИА Новости Крым, 06.07.2025
Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр
Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи... РИА Новости Крым, 06.07.2025
2025-07-06T17:07
2025-07-06T17:15
крымский мост
туризм в крыму
крым
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логистика
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керчь
тамань
ситуация на дорогах крыма
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани стояли 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани стоят 290 транспортных средств. На выезд из Крыма очередь из 310 авто. Ждать и там, и там нужно около часа. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам, посты досмотра задействовали на полную силу, и все же ожидание порой составляет до трех часов. Лайфхаки, как быстрее и без проблем проехать по Крымскому мосту, собрали в материале РИА Новости Крым.Пакуем чемоданыЧем меньше чемоданов и пакетов – тем быстрее досмотр. Берите это золотое правило на заметку и заранее пакуйте вещи компактно.Паспорта проверяют выборочно, цифровой на "Госуслугах" тоже подойдет. Цель контроля – проверка по базам розыска. Военная обязанность, долги по алиментам или кредитам сотрудников моста не интересуют. Не проверяют доверенности на детей, ОСАГО, ветпаспорта на животных, тонировку или детские кресла – это не ГАИ.Обязательно кладем в сумку воду и перекусы, тем, кому необходим прием препаратов по часам – их запас (лекарства не относятся к запрещенным для провоза через мост предметам) – сейчас в заторе со стороны Тамани можно простоять до трех часов. На выезде из Крыма среднее время ожидания около часа, часто проезд бывает совсем свободным.Что можно взять с собойПо Крымскому мосту разрешено провозить до 100 литров любых жидкостей, включая воду, шампуни, масла, топливо, алкоголь. Также можно провозить сыпучие вещества – до пяти мешков по 25 кг, так что – хоть годовой запас гречки.Оружие тоже можно, но только травматическое, спортивное или охотничье с лицензией – сразу предупредите сотрудников транспортного перехода. Луки, баллончики, ножи, шокеры – без проблем и документов.Также можно везти рации и сабвуферы. И квадрокоптеры, но запустить их в Крыму не получится – дрон собьют, а вас задержат, поскольку полеты над полуостровом запрещены.Время и деньги"Пролететь" мост вообще без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.ВАЖНО УЧЕСТЬ! С 22 апреля федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров. Стоимость проезда по разным участкам для легковушек – от 170 до 750 рублей.Чем заняться в очередиС обеих сторон Крымского моста на площадках отдыха для удобства гостей работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, детские комнаты, кафе и даже душевые.Правила контроля и досмотраНа Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.Сотрудник транспортной безопасности имеет право отправить автомобиль на повторный досмотр, нужно иметь это ввиду.На площадке досмотра водитель должен открыть все двери, окна, капот и багажник, а также обеспечить доступ к дополнительным нишам внутри авто.Во время досмотра следите за детьми, а питомцев держите на коротком поводке.ВНИМАНИЕ! Обгон потока и проезд вне очереди запрещены – водителей, нарушивших эти правила, могут остановить и перевести в конец.Если звучит сигнал тревогиНа Крымском мосту иногда звучит сигнал тревоги, тогда его временно закрывают для проезда. Паниковать не нужно – мост надежно защищают средства ПВО. Военнослужащие и силовики круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Если сигнал тревоги застал в очереди на досмотр: возвращаемся в машину, едем в безопасное место, которое укажут сотрудники транспортной безопасности.Если вы уже проходите досмотр: складываем вещи обратно в машину, убеждаемся, что все пассажиры находятся в автомобиле, и движемся в безопасное место.Если в момент тревоги вы уже на мосту: следуем указаниям из громкоговорителя, не совершаем опасных маневров, не покидаем авто, соблюдаем установленную скорость и двигаемся в сторону выезда с моста.ВАЖНО! Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Кого не пустят и как объехатьПроезд по транспортному переходу разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Если в техпаспорте написано "грузовой" – не пустят вне зависимости от веса. Грузовики переправляются на пароме по морскому пути через Керченскую переправу или следуют по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Протяженность альтернативного маршрута - 387 км, примерное время в пути – семь часов, он безопасен и оборудован всей необходимой дорожной инфраструктурой.На мост не пускают также эвакуаторы. Кроме того, запрещено передвижение на велосипедах, самокатах, мопедах, моноколесах и на лошадях.Какой бы путь в Крым не выбрали именно вы, вознаграждением станут самое ласковое крымское море, комфортные пляжи, потрясающе крымские фрукты, незабываемые пейзажи и самое главное – самые яркие впечатления, которые останутся с вами навсегда.Самые интересные и важные новос ти ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийПроехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканерыПляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
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крымский мост, туризм в крыму, крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, тамань, отдых в крыму
Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр

Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотр

17:07 06.07.2025 (обновлено: 17:15 06.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Заторы на въезде в Крым начали образовываться в воскресенье утром. К 6 утра со стороны Тамани проезда ждали 310 авто. С того времени очередь продолжала расти. К 8 утра у транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Кубани стояли 500 автомобилей. К полудню очередь на въезд в Крым увеличилась до 760 автомобилей. После обеда начала расти очередь со стороны Керчи. По состоянию на 17.00, в очереди со стороны Тамани стоят 290 транспортных средств. На выезд из Крыма очередь из 310 авто. Ждать и там, и там нужно около часа.
Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам, посты досмотра задействовали на полную силу, и все же ожидание порой составляет до трех часов. Лайфхаки, как быстрее и без проблем проехать по Крымскому мосту, собрали в материале РИА Новости Крым.

Пакуем чемоданы

Чем меньше чемоданов и пакетов – тем быстрее досмотр. Берите это золотое правило на заметку и заранее пакуйте вещи компактно.

"Для прохождения через интроскоп оптимальный размер багажа – 65х75 сантиметров. Избегайте большого количества мелкого багажа. Упакуйте его так, чтобы можно было легко и быстро перенести из машины в пункт досмотра. Убедитесь, что взяли все необходимые документы: паспорт, документы на транспортное средство, водительское удостоверение", – советуют в минтрансе Крыма.

Паспорта проверяют выборочно, цифровой на "Госуслугах" тоже подойдет. Цель контроля – проверка по базам розыска. Военная обязанность, долги по алиментам или кредитам сотрудников моста не интересуют. Не проверяют доверенности на детей, ОСАГО, ветпаспорта на животных, тонировку или детские кресла – это не ГАИ.
Обязательно кладем в сумку воду и перекусы, тем, кому необходим прием препаратов по часам – их запас (лекарства не относятся к запрещенным для провоза через мост предметам) – сейчас в заторе со стороны Тамани можно простоять до трех часов. На выезде из Крыма среднее время ожидания около часа, часто проезд бывает совсем свободным.
Досмотр на Крымском мосту. СоветыДосмотр на Крымском мосту. Советы

Что можно взять с собой

По Крымскому мосту разрешено провозить до 100 литров любых жидкостей, включая воду, шампуни, масла, топливо, алкоголь. Также можно провозить сыпучие вещества – до пяти мешков по 25 кг, так что – хоть годовой запас гречки.
Оружие тоже можно, но только травматическое, спортивное или охотничье с лицензией – сразу предупредите сотрудников транспортного перехода. Луки, баллончики, ножи, шокеры – без проблем и документов.
Также можно везти рации и сабвуферы. И квадрокоптеры, но запустить их в Крыму не получится – дрон собьют, а вас задержат, поскольку полеты над полуостровом запрещены.
© РИА Новости КрымПодъезд к Крымскому мосту
Подъезд к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости Крым
Подъезд к Крымскому мосту

Время и деньги

"Пролететь" мост вообще без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.
Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
ВАЖНО УЧЕСТЬ! С 22 апреля федеральная трасса А-289 – от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк к Крымскому мосту – стала платной. По новой четырехполосной магистрали, которая построена в обход сел, можно доехать до Крымского моста за два часа, а не за пять, как по старой дороге. Длина новой трассы – 120 километров. Стоимость проезда по разным участкам для легковушек – от 170 до 750 рублей.

Чем заняться в очереди

С обеих сторон Крымского моста на площадках отдыха для удобства гостей работают современные автозаправочные станции, где оборудованы санузлы, детские комнаты, кафе и даже душевые.

"Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду. Организовано дежурство кареты скорой помощи в режиме оперативного реагирования", – информирует минтранс республики.

Таблички-указатели достопримечательностей на тропе Голицына

Кстати! Уже здесь можно начать знакомство с достопримечательностями полуострова – пока заочно. На автозаправочной станции рядом со станицей Тамань в Краснодарском крае работает Туристско-информационный центр Крыма. Здесь можно получить бесплатные информационные услуги, а также печатную продукцию – путеводители и карты, что актуально, поскольку GPS в Крыму работает не всегда в связи с мерами безопасности.

Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Правила контроля и досмотра

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Способов досмотра два: ручной и сканирование в инспекционно-досмотровом комплексе (СИДК).
Рейсовые автобусы и микроавтобусы, машины с негабаритным грузом идут только черед СИДК. Пассажиры выходят и проходят через металлодетектор, в машине остается только водитель. Регулировщик покажет место для остановки, пригласит водителя в отдельное помещение для проверки данных, машину просканируют полностью.
Легковушки могут выбирать любой способ, но лучше – ручной досмотр. Так будет быстрее, поскольку рейсовые автобусы всегда идут на сканер без очереди. Выходите с ручной кладью, проходите через "рамку". Можно носить багаж в несколько приемов, сумки проверят на интроскопе. Авто осмотрят зеркалом: днище, багажник, капот, бардачок и отсек с запаской.
Сотрудник транспортной безопасности имеет право отправить автомобиль на повторный досмотр, нужно иметь это ввиду.
На площадке досмотра водитель должен открыть все двери, окна, капот и багажник, а также обеспечить доступ к дополнительным нишам внутри авто.
Во время досмотра следите за детьми, а питомцев держите на коротком поводке.
Досмотр на Крымском мосту. ПравилаДосмотр на Крымском мосту. Правила
ВНИМАНИЕ! Обгон потока и проезд вне очереди запрещены – водителей, нарушивших эти правила, могут остановить и перевести в конец.

Если звучит сигнал тревоги

На Крымском мосту иногда звучит сигнал тревоги, тогда его временно закрывают для проезда. Паниковать не нужно – мост надежно защищают средства ПВО. Военнослужащие и силовики круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Если сигнал тревоги застал в очереди на досмотр: возвращаемся в машину, едем в безопасное место, которое укажут сотрудники транспортной безопасности.
Если вы уже проходите досмотр: складываем вещи обратно в машину, убеждаемся, что все пассажиры находятся в автомобиле, и движемся в безопасное место.
Если в момент тревоги вы уже на мосту: следуем указаниям из громкоговорителя, не совершаем опасных маневров, не покидаем авто, соблюдаем установленную скорость и двигаемся в сторону выезда с моста.
ВАЖНО! Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

Кого не пустят и как объехать

Проезд по транспортному переходу разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Если в техпаспорте написано "грузовой" – не пустят вне зависимости от веса. Грузовики переправляются на пароме по морскому пути через Керченскую переправу или следуют по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Протяженность альтернативного маршрута - 387 км, примерное время в пути – семь часов, он безопасен и оборудован всей необходимой дорожной инфраструктурой.
На мост не пускают также эвакуаторы. Кроме того, запрещено передвижение на велосипедах, самокатах, мопедах, моноколесах и на лошадях.
Какой бы путь в Крым не выбрали именно вы, вознаграждением станут самое ласковое крымское море, комфортные пляжи, потрясающе крымские фрукты, незабываемые пейзажи и самое главное – самые яркие впечатления, которые останутся с вами навсегда.
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