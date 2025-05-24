Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
На пунктах пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым появились остановки и кафе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также дополнительной инфраструктуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
По его словам, там уже заасфальтированы разворотные полукольца непосредственно перед пунктами пропуска, а также места остановки автобусов, где появились и павильоны для пассажиров.
"Туда запущены автобусы. И если туристы перемещаются на этом виде транспорта, то это тоже комфортно. Вблизи есть где кофе приобрести, есть туалеты и устанавливаются новые кабинки и емкости для мытья рук, куда будет ежедневно привозиться новая вода, появились солнцезащитные навесы. То есть мы делаем все для комфортного пребывания на дороге, в пути к месту отдыха", – добавил он.
По словам первого замминистра, гостям из центральной России добираться на полуостров через новые территории РФ будет удобнее.
"Сегодня смело можно сказать, что альтернатива проезда по новым территориям с заездом на полуостров очень комфортна. Дороги хорошие и с нашей стороны, и с новых территорий. И с автозаправочными станциями тоже никаких проблем нет", - заключил Козловский.
В апреле в Минтрансе России сообщали, что благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов ехать в Крым через исторические регионы, подчеркнув, что это "абсолютно безопасно и комфортно".
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