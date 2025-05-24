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Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий - РИА Новости Крым, 23.05.2025
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Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-24T07:11
2025-05-23T23:07
радио "спутник в крыму"
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сухопутный коридор в крым
сухопутный маршрут в крым
транспорт
логистика
минтранс крыма
арсений козловский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также дополнительной инфраструктуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.По его словам, там уже заасфальтированы разворотные полукольца непосредственно перед пунктами пропуска, а также места остановки автобусов, где появились и павильоны для пассажиров.По словам первого замминистра, гостям из центральной России добираться на полуостров через новые территории РФ будет удобнее.В апреле в Минтрансе России сообщали, что благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов ехать в Крым через исторические регионы, подчеркнув, что это "абсолютно безопасно и комфортно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогКак дороги в Крыму готовят к летнему сезону
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крым, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, транспорт, логистика, минтранс крыма, арсений козловский, новости крыма, армянск, перекоп
Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

На пунктах пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым появились остановки и кафе

07:11 24.05.2025
 
© РИА Новости . Владислав СергиенкоПункт пропуска "Перекоп" на границе России и Украины
Пункт пропуска Перекоп на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также дополнительной инфраструктуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.
По его словам, там уже заасфальтированы разворотные полукольца непосредственно перед пунктами пропуска, а также места остановки автобусов, где появились и павильоны для пассажиров.
"Туда запущены автобусы. И если туристы перемещаются на этом виде транспорта, то это тоже комфортно. Вблизи есть где кофе приобрести, есть туалеты и устанавливаются новые кабинки и емкости для мытья рук, куда будет ежедневно привозиться новая вода, появились солнцезащитные навесы. То есть мы делаем все для комфортного пребывания на дороге, в пути к месту отдыха", – добавил он.
По словам первого замминистра, гостям из центральной России добираться на полуостров через новые территории РФ будет удобнее.
"Сегодня смело можно сказать, что альтернатива проезда по новым территориям с заездом на полуостров очень комфортна. Дороги хорошие и с нашей стороны, и с новых территорий. И с автозаправочными станциями тоже никаких проблем нет", - заключил Козловский.
В апреле в Минтрансе России сообщали, что благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов ехать в Крым через исторические регионы, подчеркнув, что это "абсолютно безопасно и комфортно".
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