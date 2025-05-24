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Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-24T07:11

2025-05-24T07:11

2025-05-23T23:07

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сухопутный маршрут в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также дополнительной инфраструктуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал первый замминистра транспорта Республики Крым Арсений Козловский.По его словам, там уже заасфальтированы разворотные полукольца непосредственно перед пунктами пропуска, а также места остановки автобусов, где появились и павильоны для пассажиров.По словам первого замминистра, гостям из центральной России добираться на полуостров через новые территории РФ будет удобнее.В апреле в Минтрансе России сообщали, что благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Тогда же глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов ехать в Крым через исторические регионы, подчеркнув, что это "абсолютно безопасно и комфортно".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогКак дороги в Крыму готовят к летнему сезону

https://crimea.ria.ru/20250429/proekhat-v-pyat-raz-bystree-v-krymu-na-punktakh-propuska-novye-skanery-1146084728.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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