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Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем

Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем - РИА Новости Крым, 05.07.2025

Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем

Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T09:23

2025-07-05T09:23

2025-07-05T09:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие нововведения от действующих норм, РИА Новости Крым пояснила юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова.Приказ МЧС"Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", – сказано в приказе чрезвычайного ведомства РФ.Кроме того, документ запрещает использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, например, лежаки или бревна; оставлять без присмотра детей, вне зависимости от их навыков плавания; купаться в состоянии алкогольного опьянения. Спортивные игры разрешается проводить только в специально отведенных местах.Посетители пляжа обязаны придерживаться правил безопасности на водных объектах, избегать порчи имущества и оборудования пляжа. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций они должны сообщать об этом в экстренные службы и спасателям.Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся в силе до 1 сентября 2031 года.Разъяснение юристаПри этом юрист подчеркивает, что речь в документах идет только об оборудованных пляжах. Именно на таких территориях запрещено пребывание с животными. Дикого побережья* запрет не касается – в такие места животных приводить можно. При этом и в данном случае действуют ограничения по нахождению с домашними питомцами."Существуют нормы, в том числе в Крыму, которые предписывают, что собака выше 35 см в холке в общественном месте должна быть в наморднике, и все собаки без исключения должны быть на поводке. У нас общественным местом считается любое место, где потенциально может находиться более одного человека", – констатируют юрист.Домашние и бездомныеВ целом ее точку зрения разделяет зоозащитник, председатель Крымской региональной общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова."Пока у нас будут безнадзорные животные, все эти правила для домашних переходят в смешное действо. Но что делать с безнадзорными животными, если у нас не хватает приютов?" – задается вопросом Милованова.Регистрация собакПо ее мнению, решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь состоит в контроле над заводчиками и владельцами. Милованова подчеркивает: многие безответственные люди выгуливают домашних питомцев без намордников и поводков, и именно они выбрасывают надоевших животных или же их приплод.Регистрация решает сразу две проблемы: во-первых, можно доказать, что собака, гуляющая на пляже, принадлежит конкретному человеку и привлечь его к ответственности за нарушение правил. Во-вторых, выкинуть надоевшее животное на улицу уже не получится, и это существенно снизит число бездомных животных."Но в целом собака – это член семьи. Человек должен ездить с ней в машине, гулять в парке, ходить на пляж. Другой вопрос – ответственное отношение самих владельцев и контроль со стороны государства. А пока у нас принимают правила и приказы, а их соблюдение никто не контролирует и 20 лет идет разговор о том, что надо подготовить места для выгула животных, но никто их не готовит", – констатирует Милованова.* Дикие пляжи в КрымуНа северо-западе Крыма, где тонкая песчаная полоса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское, есть Бакальская коса. Пляжи здесь комфортны, отдыхающих немного. Село Стерегущее - ближайшее к косе.На Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, раскинулись Генеральские пляжи, здесь немноголюдно даже в высокий сезон. Зато между каменными скалами и выступами много бухт с хорошо прогревшейся водой. Добраться можно как на личном авто, так и на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного.На мысе Фиолент в Севастополе пляжи все больше каменистые, берега - крутые. Попасть на Фиолент можно на машине, маршрутным такси из Севастополя или рейсовым катером из Балаклавы.Лисья бухта в Крыму - одно из самых популярных на полуострове мест для дикарей с палатками. Она находится между поселками Курортное и Прибрежное. Добираться из Судака в Курортное, а потом еще около трех километров пешком по берегу моря.Пляж рядом со въездом в поселок Кача под Севастополем. Береговая полоса не слишком широкая, тем не менее можно выбрать место, чтобы расположиться с комфортом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в миреПочему в Крыму не работают новые правила выгула животных - экспертКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ

золотой пляж в феодосии

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2025

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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