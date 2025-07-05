https://crimea.ria.ru/20250705/plyazhnyy-sezon-dlya-sobak-gde-v-krymu-mozhno-otdykhat-s-pitomtsem-1147643454.html
Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем - РИА Новости Крым, 05.07.2025
Пляжный сезон для собак: где в Крыму можно отдыхать с питомцем
Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T09:23
2025-07-05T09:23
2025-07-05T09:23
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собаки
отдых с питомцем
отдых в крыму
пляжи
золотой пляж в феодосии
крым
новости крыма
людмила милованова
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие нововведения от действующих норм, РИА Новости Крым пояснила юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова.Приказ МЧС"Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", – сказано в приказе чрезвычайного ведомства РФ.Кроме того, документ запрещает использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, например, лежаки или бревна; оставлять без присмотра детей, вне зависимости от их навыков плавания; купаться в состоянии алкогольного опьянения. Спортивные игры разрешается проводить только в специально отведенных местах.Посетители пляжа обязаны придерживаться правил безопасности на водных объектах, избегать порчи имущества и оборудования пляжа. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций они должны сообщать об этом в экстренные службы и спасателям.Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся в силе до 1 сентября 2031 года.Разъяснение юристаПри этом юрист подчеркивает, что речь в документах идет только об оборудованных пляжах. Именно на таких территориях запрещено пребывание с животными. Дикого побережья* запрет не касается – в такие места животных приводить можно. При этом и в данном случае действуют ограничения по нахождению с домашними питомцами."Существуют нормы, в том числе в Крыму, которые предписывают, что собака выше 35 см в холке в общественном месте должна быть в наморднике, и все собаки без исключения должны быть на поводке. У нас общественным местом считается любое место, где потенциально может находиться более одного человека", – констатируют юрист.Домашние и бездомныеВ целом ее точку зрения разделяет зоозащитник, председатель Крымской региональной общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова."Пока у нас будут безнадзорные животные, все эти правила для домашних переходят в смешное действо. Но что делать с безнадзорными животными, если у нас не хватает приютов?" – задается вопросом Милованова.Регистрация собакПо ее мнению, решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь состоит в контроле над заводчиками и владельцами. Милованова подчеркивает: многие безответственные люди выгуливают домашних питомцев без намордников и поводков, и именно они выбрасывают надоевших животных или же их приплод.Регистрация решает сразу две проблемы: во-первых, можно доказать, что собака, гуляющая на пляже, принадлежит конкретному человеку и привлечь его к ответственности за нарушение правил. Во-вторых, выкинуть надоевшее животное на улицу уже не получится, и это существенно снизит число бездомных животных."Но в целом собака – это член семьи. Человек должен ездить с ней в машине, гулять в парке, ходить на пляж. Другой вопрос – ответственное отношение самих владельцев и контроль со стороны государства. А пока у нас принимают правила и приказы, а их соблюдение никто не контролирует и 20 лет идет разговор о том, что надо подготовить места для выгула животных, но никто их не готовит", – констатирует Милованова.* Дикие пляжи в КрымуНа северо-западе Крыма, где тонкая песчаная полоса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское, есть Бакальская коса. Пляжи здесь комфортны, отдыхающих немного. Село Стерегущее - ближайшее к косе.На Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, раскинулись Генеральские пляжи, здесь немноголюдно даже в высокий сезон. Зато между каменными скалами и выступами много бухт с хорошо прогревшейся водой. Добраться можно как на личном авто, так и на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного.На мысе Фиолент в Севастополе пляжи все больше каменистые, берега - крутые. Попасть на Фиолент можно на машине, маршрутным такси из Севастополя или рейсовым катером из Балаклавы.Лисья бухта в Крыму - одно из самых популярных на полуострове мест для дикарей с палатками. Она находится между поселками Курортное и Прибрежное. Добираться из Судака в Курортное, а потом еще около трех километров пешком по берегу моря.Пляж рядом со въездом в поселок Кача под Севастополем. Береговая полоса не слишком широкая, тем не менее можно выбрать место, чтобы расположиться с комфортом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в миреПочему в Крыму не работают новые правила выгула животных - экспертКому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
собаки, отдых с питомцем, отдых в крыму, пляжи, золотой пляж в феодосии, крым, новости крыма, людмила милованова, мнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым.
Нахождение домашних собак на пляжах с 1 сентября будет запрещено, соответствующий проект приказа
подготовлен МЧС России. Как это работает сейчас и в чем отличие нововведения от действующих норм, РИА Новости Крым
пояснила юрист по вопросам обращения с домашними животными Анна Разинова.
Приказ МЧС
"Посетителям пляжей запрещается приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей", – сказано в приказе чрезвычайного ведомства РФ.
Кроме того, документ запрещает использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого, например, лежаки или бревна; оставлять без присмотра детей, вне зависимости от их навыков плавания; купаться в состоянии алкогольного опьянения. Спортивные игры разрешается проводить только в специально отведенных местах.
Посетители пляжа обязаны придерживаться правил безопасности на водных объектах, избегать порчи имущества и оборудования пляжа. В случае происшествий или чрезвычайных ситуаций они должны сообщать об этом в экстренные службы и спасателям.
Предполагается, что новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и останутся в силе до 1 сентября 2031 года.
Разъяснение юриста
"Еще с 30 сентября 2020 года были установлены правила пользования пляжами в Российской Федерации. Они действуют, и там повторяется та же фраза о запрете приводить с собой на пляж животных, поэтому новый приказ скорее просто дублирует эту норму", – разъясняет Разинова.
При этом юрист подчеркивает, что речь в документах идет только об оборудованных пляжах. Именно на таких территориях запрещено пребывание с животными. Дикого побережья* запрет не касается – в такие места животных приводить можно. При этом и в данном случае действуют ограничения по нахождению с домашними питомцами.
"Существуют нормы, в том числе в Крыму, которые предписывают, что собака выше 35 см в холке в общественном месте должна быть в наморднике, и все собаки без исключения должны быть на поводке. У нас общественным местом считается любое место, где потенциально может находиться более одного человека", – констатируют юрист.
Домашние и бездомные
"Я предлагаю поднять другой вопрос: владелец привитой, чистой собаки не может находиться с ней на официальном пляже. Зато на пляжах лежат собаки бездомные. Допустим, с клипсами. Эти бирки, может быть, прикреплены 2-3 года назад. То есть они не привиты, поскольку вакцина действует только один год. И никто с ними ничего не может сделать, потому что отлавливать собак с бирками повторно у нас запрещено. Вот этот вопрос требует решения", – считает Разинова.
В целом ее точку зрения разделяет зоозащитник, председатель Крымской региональной общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова.
"Пока у нас будут безнадзорные животные, все эти правила для домашних переходят в смешное действо. Но что делать с безнадзорными животными, если у нас не хватает приютов?" – задается вопросом Милованова.
Регистрация собак
По ее мнению, решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь состоит в контроле над заводчиками и владельцами. Милованова подчеркивает: многие безответственные люди выгуливают домашних питомцев без намордников и поводков, и именно они выбрасывают надоевших животных или же их приплод.
"Поэтому решение вопроса - в регистрации животных, которые живут у нас в квартирах, домах. Зарегистрируем животное на человека, привяжем его к адресу и будем требовать от людей порядка. Сейчас мы ничего не знаем о домашних животных. В частных подворьях разводят алабаев, продают их по 5 тысяч рублей, а новые хозяева не справляются и выбрасывают этих собак. Начинать надо с регистрации", – убеждена она.
Регистрация решает сразу две проблемы: во-первых, можно доказать, что собака, гуляющая на пляже, принадлежит конкретному человеку и привлечь его к ответственности за нарушение правил. Во-вторых, выкинуть надоевшее животное на улицу уже не получится, и это существенно снизит число бездомных животных.
"Но в целом собака – это член семьи. Человек должен ездить с ней в машине, гулять в парке, ходить на пляж. Другой вопрос – ответственное отношение самих владельцев и контроль со стороны государства. А пока у нас принимают правила и приказы, а их соблюдение никто не контролирует и 20 лет идет разговор о том, что надо подготовить места для выгула животных, но никто их не готовит", – констатирует Милованова.
* Дикие пляжи в Крыму
На северо-западе Крыма, где тонкая песчаная полоса разделяет воды Черного моря и озера Бакальское, есть Бакальская коса. Пляжи здесь комфортны, отдыхающих немного. Село Стерегущее - ближайшее к косе.
На Азовском море, между поселками Золотое и Курортное, раскинулись Генеральские пляжи, здесь немноголюдно даже в высокий сезон. Зато между каменными скалами и выступами много бухт с хорошо прогревшейся водой. Добраться можно как на личном авто, так и на рейсовом автобусе, который идет из Керчи до Курортного.
На мысе Фиолент в Севастополе пляжи все больше каменистые, берега - крутые. Попасть на Фиолент можно на машине, маршрутным такси из Севастополя или рейсовым катером из Балаклавы.
Лисья бухта в Крыму - одно из самых популярных на полуострове мест для дикарей с палатками. Она находится между поселками Курортное и Прибрежное. Добираться из Судака в Курортное, а потом еще около трех километров пешком по берегу моря.
Пляж рядом со въездом в поселок Кача под Севастополем. Береговая полоса не слишком широкая, тем не менее можно выбрать место, чтобы расположиться с комфортом.
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