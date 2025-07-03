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Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостров
Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостров - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостров
Порядка семи тысяч автомобилей ежедневно приезжают на полуостров по Крымскому мосту, еще около пяти тысяч – через пункты пропуска на админгранице с Херсонской... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:31
2025-07-03T11:31
2025-07-03T11:31
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Порядка семи тысяч автомобилей ежедневно приезжают на полуостров по Крымскому мосту, еще около пяти тысяч – через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Анатолий Борисенко.По словам Борисенко, с наступлением лета транспортные потоки в Крым "увеличились в разы". Порядка 60% граждан, приезжающих в республику, прибывают автомобильным транспортом.С целью профилактики ДТП Госавтоинспекция Крыма увеличила количество нарядов на основных дорогах полуострова – трассе "Таврида", автодороге Симферополь – Алушта – Ялта и участке трассы "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя, добавил начальник управления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостров
По Крымскому мосту на полуостров ежедневно заезжают около 7000 авто - Госавтоинспекция