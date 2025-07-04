Олег Зубков рассказал о своем будущем общении с напавшим на него львом
Олег Зубков рассказал о своем будущем общении с напавшим на него львом
20:02 04.07.2025 (обновлено: 20:53 04.07.2025)
© ТГ-канал Олега ЗубковаВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
© ТГ-канал Олега Зубкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков заявил, что продолжит общаться со львами в саванне.
"Я буду ходить ко львам и общаться с другими животными... Я буду Олегом Зубковым до последних дней. Я не поменяюсь, это мой путь, я его выбрал", - сказал он в видео, опубликованном в ТГ-канале "Тайгана".
Он поблагодарил всех за переживания и поддержку. И добавил, что с тем животным, которое напало на него, тоже будет общаться.
"Я знаю всех своих львов. И этот лев - не исключение. Он будет жить, просто с ним надо вести себя по-другому, не так, как это сделал я", - сказал Зубков.
22 июня в парке львов "Тайган" во время кормления львов в парке один из хищников напал на Олега Зубкова. Врачи Белогорской больницы прооперировали его. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. 24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.
Через десять дней после случившегося Зубкова выписали из больницы.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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