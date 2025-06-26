Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова
В сафари-парке "Тайган" рассказали о состоянии Олега Зубкова
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Переживший нападение льва владелец сафари-парка Олег Зубков начал передвигаться по палате, пишет благодарности подписчикам, но все еще пока не может говорить. Об этом сообщают сотрудники парка на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале "Тайгана".
"Новости у нас просто замечательные. С Олегом Алексеевичем все замечательно, он ходит уже по палате, пишет целый список благодарностей подписчикам и распоряжения в парк пишет. Все зарастает, тут нужно отдать должное Олегу Алексеевичу и его здоровому организму, он никогда никаких лекарств не принимал. У него прекрасный иммунитет и он восстанавливается, как лев", - говорит на видео сотрудник парка.
Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина на видео сообщает, что из-за повреждения трахеи пока Зубков не может разговаривать, но по прогнозам медиков говорить будет.
"Просто пока там нужно всему зажить. Самое важное, что он в стабильном эмоциональном состоянии, в хорошем расположении духа", - говорит она.
Сотрудники парка отметили высокую квалификацию медиков и хорошее оснащение клиники в Краснодарском крае, куда переведен пострадаший.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевезли на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.
После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек, который помог спасти директора парка "Тайган", не знал, кому оказывает помощь.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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