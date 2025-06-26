https://crimea.ria.ru/20250626/vstal-na-nogi-v-taygane-rasskazali-o-sostoyanii-olega-zubkova-1147518556.html

Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова

Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова

Переживший нападение льва владелец сафари-парка Олег Зубков начал передвигаться по палате, пишет благодарности подписчикам, но все еще пока не может говорить... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T23:01

2025-06-26T23:01

2025-06-26T23:01

олег зубков

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

парк львов "тайган"

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/16/1147423221_0:167:3077:1898_1920x0_80_0_0_22176bbfe9fac415a86caf9f3847a599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Переживший нападение льва владелец сафари-парка Олег Зубков начал передвигаться по палате, пишет благодарности подписчикам, но все еще пока не может говорить. Об этом сообщают сотрудники парка на видео, опубликованном в официальном Telegram-канале "Тайгана".Пресс-секретарь "Тайгана" Татьяна Алексагина на видео сообщает, что из-за повреждения трахеи пока Зубков не может разговаривать, но по прогнозам медиков говорить будет."Просто пока там нужно всему зажить. Самое важное, что он в стабильном эмоциональном состоянии, в хорошем расположении духа", - говорит она.Сотрудники парка отметили высокую квалификацию медиков и хорошее оснащение клиники в Краснодарском крае, куда переведен пострадаший.23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевезли на лечение из Симферополя в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек, который помог спасти директора парка "Тайган", не знал, кому оказывает помощь.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250626/oleg-zubkov-pered-napadeniem-lva-v-taygane---safari-park-pokazal-video-1147518337.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег зубков, чп с олегом зубковым в парке львов "тайган", парк львов "тайган", крым, новости крыма