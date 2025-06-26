Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
Сафари-парк "Тайган" показал снятое перед нападением льва на Зубкова видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Видео, снятое перед нападением льва на владельца парка Олега Зубкова в Крыму, опубликовал сафари-парк "Тайган". На кадрах видно как владелец парка перемещается на электромобиле по саванне в окружении хищников, которые бегут за машиной.
"Мы, друзья, как всегда - кормить львов… Все как всегда экстремальненько", - говорит на видео пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина, которая в момент съемки находилась рядом с Зубковым, но оставалась вне кадра.
Также на видео видны посетители парка, прогуливающиеся в безопасной зоне, слышен детский голос: "А они вас не укусят?".
Видео сопровождено подписью, которая гласит: "То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды".
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке львов один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь.
23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями в этот же день было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ). Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня стало известно, что Олега Зубкова перевезли на лечение из Симферополя в Краснодар.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым во время нападения льва – незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации – он "родился не в рубашке, а в кольчуге". По ее информации, напавший на директора крымского сафари-парка лев среагировал на громкий звук закрывающейся двери. Татьяна Алексагина бросилась на помощь Зубкову, сначала пешком, а после пересела на служебную машину парка.
После этого в вольер со смотрового моста спрыгнул один из посетителей парка. Он помог Татьяне дотащить Зубкова до машины. При этом, по словам Алексагиной, молодой человек, который помог спасти директора парка "Тайган", не знал, кому оказывает помощь.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
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