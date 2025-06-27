https://crimea.ria.ru/20250627/oleg-zubkov-napisal-pismo-i-poblagodaril-vsekh-za-podderzhku-1147520296.html

Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку

Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, написал письмо из больницы Краснодара и поблагодарил всех за поддержку. Об этом РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T08:42

2025-06-27T08:42

2025-06-27T08:43

парк львов "тайган"

чп с олегом зубковым в парке львов "тайган"

олег зубков

крым

новости крыма

татьяна алексагина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва, написал письмо из больницы Краснодара и поблагодарил всех за поддержку. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.По словам Алексагиной, сообщения о поддержке в адрес пережившего нападение хищника Олега Зубкова идут беспрерывно, многие люди молятся за его выздоровление."Он ходит по палате, по коридору. Он пишет. < > Не может пока говорить, но это уже ненадолго. Так вообще красавчик. Человек-лев остается человеком-львом!" - говорит сотрудница сафари-парка.Накануне также сообщалось, что Олег Зубков начал передвигаться по палате, отвечает подписчикам.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации. Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео"Парень не знал, кому помогает": история спасения Олега ЗубковаЧто будет с напавшим на Олега Зубкова львом

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