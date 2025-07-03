Олега Зубкова выписали из больницы
Олега Зубкова выписали из больницы
17:15 03.07.2025 (обновлено: 17:51 03.07.2025)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Олега Зубкова выписали из больницы, видео опубликовано в ТГ-канале парка львов "Тайган". Он пробыл в больнице 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно отзывается о своем самочувствие и даже шутит.
"Я воскрес. Вот еще немножко есть дырки, которые зарастут. Посчитали возможным меня перевести на домашнее лечение", - сказал Зубков.
ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии.
Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.
24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.
Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: