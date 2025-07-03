https://crimea.ria.ru/20250703/olega-zubkova-vypisali-iz-bolnitsy-1147687227.html

Олега Зубкова выписали из больницы

Олега Зубкова выписали из больницы - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Олега Зубкова выписали из больницы

Олега Зубкова выписали из больницы, видео опубликовано в ТГ-канале парка львов "Тайган". Он пробыл в больнице 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T17:15

2025-07-03T17:15

2025-07-03T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Олега Зубкова выписали из больницы, видео опубликовано в ТГ-канале парка львов "Тайган". Он пробыл в больнице 10 дней. Сам директор сафари-парка положительно отзывается о своем самочувствие и даже шутит.ЧП произошло вечером 22 июня. Во время кормления львов в парке один из хищников напал на Зубкова, в результате чего он получил множественные раны. Врачи Белогорской больницы прооперировали и стабилизировали Зубкова. Автомобилем санавиации утром 23 июня хозяина "Тайгана" транспортировали в Симферополь. 23 июня симферопольские врачи сообщили, что Зубков остается в тяжелом, но стабильном состоянии.Следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры Крыма.24 июня Олега Зубкова перевезли на лечение в Краснодар. Там он перенес еще одну операцию.Татьяна Алексагина сообщила, что травмы, полученные Олегом Зубковым - незначительные по сравнению с теми, какие могли бы быть в подобной ситуации.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Все о ЧП в парке львов "Тайган" и состоянии Олега Зубкова читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержкуВстал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега ЗубковаОлег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео

https://crimea.ria.ru/20250629/lev-uderzhival-zubkova-sem-minut--novye-detali-chp-v-taygane-1147570328.html

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