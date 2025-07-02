Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза
Пожар под Симферополем локализовали на площади 1,5 гектара
17:52 02.07.2025 (обновлено: 18:12 02.07.2025)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Чистеньком
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в Симферопольском районе локализовали на площади в 1,5 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
Днем в среду в селе Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара составила 0,5 га. Работа спасателей на месте возгорания осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.
"По состоянию на 16 часов 53 минуты пожар локализован на площади 1,5 гектара. В настоящее время проводятся мероприятия по его ликвидации", – проинформировали в МЧС.
Для ликвидации привлечены силы и средства РСЧС: 52 человека и 12 единиц техники. Удалось не допустить перехода огня на восемь частных домовладений села Чистенькое, подчеркнули в МЧС.
В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.
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