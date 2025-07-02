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Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза
Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза
Возгорание сухой растительности в Симферопольском районе локализовали на площади в 1,5 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T17:52
2025-07-02T18:12
новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в Симферопольском районе локализовали на площади в 1,5 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.Днем в среду в селе Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара составила 0,5 га. Работа спасателей на месте возгорания осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.Для ликвидации привлечены силы и средства РСЧС: 52 человека и 12 единиц техники. Удалось не допустить перехода огня на восемь частных домовладений села Чистенькое, подчеркнули в МЧС.В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха
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новости крыма, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Площадь пожара под Симферополем увеличилась в три раза

Пожар под Симферополем локализовали на площади 1,5 гектара

17:52 02.07.2025 (обновлено: 18:12 02.07.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Чистеньком
Пожар в Чистеньком
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в Симферопольском районе локализовали на площади в 1,5 гектара, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
Днем в среду в селе Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара составила 0,5 га. Работа спасателей на месте возгорания осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.

"По состоянию на 16 часов 53 минуты пожар локализован на площади 1,5 гектара. В настоящее время проводятся мероприятия по его ликвидации", – проинформировали в МЧС.

Для ликвидации привлечены силы и средства РСЧС: 52 человека и 12 единиц техники. Удалось не допустить перехода огня на восемь частных домовладений села Чистенькое, подчеркнули в МЧС.
В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.
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Новости КрымаСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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