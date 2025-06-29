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Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты - РИА Новости Крым, 29.06.2025
Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
До пяти гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара под Алуштой на горе Кастель. Для тушения привлекли два вертолета Ми-8. Об этом сообщили в Главке МЧС... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T18:24
2025-06-29T18:24
2025-06-29T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. До пяти гектаров увеличилась площадь ландшафтного пожара под Алуштой на горе Кастель. Для тушения привлекли два вертолета Ми-8. Об этом сообщили в Главке МЧС России по Крыму.Пожар в поселке городского типа Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.Силы и средства сводной группировки расставлены по периметру пожара. Организовано четыре боевых участка. Группировку спасателей нарастили. Сейчас к тушению возгорания привлечено 225 человек и 33 единицы техники, добавили в чрезвычайном ведомстве.Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, для борьбы с ландшафтным пожаром собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Пожар под Алуштой вырос до 5 гектаров – к тушению привлекли вертолеты
Площадь пожара под Алуштой увеличилась до 5 гектаров – к тушению привлекли два вертолета
18:24 29.06.2025 (обновлено: 18:48 29.06.2025)