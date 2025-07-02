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Сильный пожар под Симферополем – что известно
Сильный пожар под Симферополем – что известно - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Сильный пожар под Симферополем – что известно
В Симферопольском районе в среду днем разгорелся крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T16:04
2025-07-02T16:04
2025-07-02T16:22
новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе в среду днем разгорелся крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.На место происшествия направлено отделение третьей пожарно-спасательной части, проинформировали в МЧС.В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Сильный пожар под Симферополем – что известно
Под Симферополем горят покрышки и сухая трава на 200 "квадратах"
16:04 02.07.2025 (обновлено: 16:22 02.07.2025)