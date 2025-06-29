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В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T17:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, информация о возгорании в поселке городского типа Лазурное поступила в воскресенье днем. К тушению ландшафтного пожара привлечены более 151 специалистов и 21 единица техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, алушта, юбк, пожар, гу мчс рф по республике крым, природа, леса крыма, новости крыма, происшествия
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно

В Алуште горит гектар сухой растительности – МЧС

17:06 29.06.2025 (обновлено: 17:14 29.06.2025)
 
© РИА Новости КрымДым над горой Кастель в Крыму
Дым над горой Кастель в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
По данным спасателей, информация о возгорании в поселке городского типа Лазурное поступила в воскресенье днем.

"Тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 Га", - сказано в сообщении.

К тушению ландшафтного пожара привлечены более 151 специалистов и 21 единица техники, добавили в МЧС.
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