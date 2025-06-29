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В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно

В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно

В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T17:06

2025-06-29T17:06

2025-06-29T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, информация о возгорании в поселке городского типа Лазурное поступила в воскресенье днем. К тушению ландшафтного пожара привлечены более 151 специалистов и 21 единица техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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