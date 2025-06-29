https://crimea.ria.ru/20250629/pozhar-vspykhnul-na-gore-kastel-pod-alushtoy--chto-izvestno-1147573082.html
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T17:06
2025-06-29T17:06
2025-06-29T17:14
крым
алушта
юбк
пожар
гу мчс рф по республике крым
природа
леса крыма
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147571812_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_67403901ebc3fc82efb9251915831d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. В Алуште спасатели ликвидируют крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. На данный момент огонь распространился на гектар сухой растительности, сообщили в республиканском Главке МЧС России.По данным спасателей, информация о возгорании в поселке городского типа Лазурное поступила в воскресенье днем. К тушению ландшафтного пожара привлечены более 151 специалистов и 21 единица техники, добавили в МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1d/1147571812_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_44dd1022dcc3554ac9bcbdbd3987052e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, юбк, пожар, гу мчс рф по республике крым, природа, леса крыма, новости крыма, происшествия
В Алуште вспыхнул ландшафтный пожар – что известно
В Алуште горит гектар сухой растительности – МЧС
17:06 29.06.2025 (обновлено: 17:14 29.06.2025)