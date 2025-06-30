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Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС
Ландшафтный пожар под Алуштой в Крыму локализовали на площади 5 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T09:37
2025-06-30T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар под Алуштой в Крыму локализовали на площади 5 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Тушение продолжают порядка 350 человек и 55 единиц техники.В ликвидации возгорания принимают участие пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с Пожарной охраной Республики Крым, "КРЫМ-СПАС", сотрудниками Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов республики, Министерства обороны, "Заповедного Крыма", Национального парка "Крымский".Ранее в понедельник глава городской администрации Алушты Галина Огнева рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров.К тушению привлекали два вертолета. Распространения пожара не допущено, угрозы селу нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, человеческий фактор стал причиной пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за сутки произошло три десятка пожаровВ лесах Севастополя усилили патрулированиеВ Крыму продлили ограничение на посещение лесов
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Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС

Ландшафтный пожар под Алуштой локализовали - МЧС

09:37 30.06.2025 (обновлено: 10:09 30.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар под Алуштой в Крыму локализовали на площади 5 гектаров. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 51 тонну воды. Всего - 162 тонны. Сводная группировка сил и средств предотвратила угрозу распространения огня и локализовала пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Тушение продолжают порядка 350 человек и 55 единиц техники.
В ликвидации возгорания принимают участие пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с Пожарной охраной Республики Крым, "КРЫМ-СПАС", сотрудниками Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов республики, Министерства обороны, "Заповедного Крыма", Национального парка "Крымский".
Ранее в понедельник глава городской администрации Алушты Галина Огнева рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.
О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров.К тушению привлекали два вертолета. Распространения пожара не допущено, угрозы селу нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, человеческий фактор стал причиной пожара.
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