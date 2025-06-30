https://crimea.ria.ru/20250630/pozhar-na-gore-kastel-v-alushte-sdelany-zamery-vozdukha-1147590578.html

Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха

Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха

По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха районе горы Кастель под Алуштой, где отмечается задымление от лесного пожара, отклонений не... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T13:12

2025-06-30T13:12

2025-06-30T13:21

алушта

пожар на горе кастель под алуштой

новости крыма

происшествия

экология

пожар

роспотребнадзор

качество воздуха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха районе горы Кастель под Алуштой, где отмечается задымление от лесного пожара, отклонений не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Напомним, в поселке Лазурное, под Алуштой тушат лесной пожар, его площадь составляет пять гектаров. Сейчас возгорание локализовано.Ранее в понедельник начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин рассказал журналистам, что к ликвидации пожара на горе Кастель подключены 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты проливают отдельные очаги, а также готовятся к ухудшению погодных условий.Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, который находится на месте, глава городской администрации Алушты Галина Огнева, до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.Сухая растительность на горе Кастель загорелась накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь распространился до пяти гектаров. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий человеческий фактор стал причиной пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-iz-za-chrezvychaynoy-pozharnoy-opasnosti-1147589756.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, пожар на горе кастель под алуштой, новости крыма, происшествия, экология, пожар, роспотребнадзор, качество воздуха