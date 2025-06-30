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Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха
Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха
По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха районе горы Кастель под Алуштой, где отмечается задымление от лесного пожара, отклонений не... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T13:12
2025-06-30T13:21
алушта
пожар на горе кастель под алуштой
новости крыма
происшествия
экология
пожар
роспотребнадзор
качество воздуха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха районе горы Кастель под Алуштой, где отмечается задымление от лесного пожара, отклонений не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.Напомним, в поселке Лазурное, под Алуштой тушат лесной пожар, его площадь составляет пять гектаров. Сейчас возгорание локализовано.Ранее в понедельник начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин рассказал журналистам, что к ликвидации пожара на горе Кастель подключены 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты проливают отдельные очаги, а также готовятся к ухудшению погодных условий.Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, который находится на месте, глава городской администрации Алушты Галина Огнева, до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.Сухая растительность на горе Кастель загорелась накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь распространился до пяти гектаров. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий человеческий фактор стал причиной пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-iz-za-chrezvychaynoy-pozharnoy-opasnosti-1147589756.html
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алушта, пожар на горе кастель под алуштой, новости крыма, происшествия, экология, пожар, роспотребнадзор, качество воздуха
Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха

Пожар в Алуште на горе Кастель - при мониторинге воздуха отклонений не выявили

13:12 30.06.2025 (обновлено: 13:21 30.06.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар на горе Кастель
Пожар на горе Кастель
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха районе горы Кастель под Алуштой, где отмечается задымление от лесного пожара, отклонений не зарегистрировано. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Напомним, в поселке Лазурное, под Алуштой тушат лесной пожар, его площадь составляет пять гектаров. Сейчас возгорание локализовано.

"По результатам социально-гигиенического мониторинга воздуха отклонения не зарегистрированы", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в понедельник начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин рассказал журналистам, что к ликвидации пожара на горе Кастель подключены 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты проливают отдельные очаги, а также готовятся к ухудшению погодных условий.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, который находится на месте, глава городской администрации Алушты Галина Огнева, до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.
Сухая растительность на горе Кастель загорелась накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь распространился до пяти гектаров. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий человеческий фактор стал причиной пожара.
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