https://crimea.ria.ru/20250701/v-zakaznike-kastel-vygorelo-23-ga-osobo-okhranyaemoy-territorii-1147635956.html

В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории

В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории

На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T22:57

2025-07-01T22:57

2025-07-01T23:09

пожар на горе кастель под алуштой

алушта

новости крыма

ольга (шевцова) славгородская

происшествия

минэкологии крыма

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Она добавила, что еще 1,6 гектара пострадали на землях лесного фонда.Кроме того, в течение двух дней в тушении активно применялась авиация: два вертолета совершили 55 сбросов воды, что в сумме составило 165 тонн.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Алуште: что показали замеры воздухаВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеВ Крыму за сутки произошло три десятка пожаров

https://crimea.ria.ru/20250630/strashno-esli-plamya-poydet-vniz-kak-tushat-lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-1147596828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на горе кастель под алуштой, алушта, новости крыма, ольга (шевцова) славгородская, происшествия, минэкологии крыма, пожар