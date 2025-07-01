В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
В Алуште выгорело 2,3 га особо охраняемой территории в заказнике "Кастель"
22:57 01.07.2025 (обновлено: 23:09 01.07.2025)
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
Она добавила, что еще 1,6 гектара пострадали на землях лесного фонда.
"Сегодня для ликвидации пожара было привлечено 102 человека сил РСЧС, 25 единиц техники. Всего в тушении пожара с момента его обнаружения в воскресенье участвовали 639 человек, было задействовано 111 единиц техники", – отметила министр.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
1 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
2 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
3 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
1 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
Кроме того, в течение двух дней в тушении активно применялась авиация: два вертолета совершили 55 сбросов воды, что в сумме составило 165 тонн.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: