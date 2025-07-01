Рейтинг@Mail.ru
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250701/v-zakaznike-kastel-vygorelo-23-ga-osobo-okhranyaemoy-territorii-1147635956.html
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T22:57
2025-07-01T23:09
пожар на горе кастель под алуштой
алушта
новости крыма
ольга (шевцова) славгородская
происшествия
минэкологии крыма
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147635422_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d4490bdd2685a57dc4345ae31edca70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.Она добавила, что еще 1,6 гектара пострадали на землях лесного фонда.Кроме того, в течение двух дней в тушении активно применялась авиация: два вертолета совершили 55 сбросов воды, что в сумме составило 165 тонн.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Алуште: что показали замеры воздухаВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеВ Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
https://crimea.ria.ru/20250630/strashno-esli-plamya-poydet-vniz-kak-tushat-lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-1147596828.html
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147635422_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fab8f468f1c01f3e5f081e7b46315f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на горе кастель под алуштой, алушта, новости крыма, ольга (шевцова) славгородская, происшествия, минэкологии крыма, пожар
В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории

В Алуште выгорело 2,3 га особо охраняемой территории в заказнике "Кастель"

22:57 01.07.2025 (обновлено: 23:09 01.07.2025)
 
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. На горе Кастель в Алуште, где в воскресенье начался пожар, выгорело 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
Она добавила, что еще 1,6 гектара пострадали на землях лесного фонда.
"Сегодня для ликвидации пожара было привлечено 102 человека сил РСЧС, 25 единиц техники. Всего в тушении пожара с момента его обнаружения в воскресенье участвовали 639 человек, было задействовано 111 единиц техники", – отметила министр.
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
Лесной пожар под Алуштой
1 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
Лесной пожар под Алуштой
2 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
© Министр экологии и природных ресурсов Республики КрымЛесной пожар под Алуштой
Лесной пожар под Алуштой
3 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
1 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
2 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
3 из 3
Лесной пожар под Алуштой
© Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым
Кроме того, в течение двух дней в тушении активно применялась авиация: два вертолета совершили 55 сбросов воды, что в сумме составило 165 тонн.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой начался в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелись сухая трава, кустарники. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в Алуште: что показали замеры воздуха
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
В Крыму за сутки произошло три десятка пожаров
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
Вчера, 15:47
"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой
 
Пожар на горе Кастель под АлуштойАлуштаНовости КрымаОльга (Шевцова) СлавгородскаяПроисшествияМинэкологии КрымаПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:57В заказнике "Кастель" выгорело 2,3 га особо охраняемой территории
22:42Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день
22:23Их труд – спасенные жизни: Кузнецова о работе севастопольских волонтеров
22:04Крымский мост: оперативные данные к вечеру вторника
21:48Круглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропорт
21:31Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию
21:05МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
20:48Когда прогреется море в Крыму
20:28В Крыму провели уникальную операцию по спасению жизни роженицы и ребенка
20:11Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус
19:51Число пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске возросло до 42 – власти
19:33Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – Путин
19:24Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта на Украине
19:10Легковушка сбила 6-летнюю девочку в Симферополе
18:57В Крыму рецидивист избил и бросил на улице девушку во время свидания
18:33В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве
18:22Еще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"
18:08ВТБ отчитался о прибыли за 5 месяцев и рассказал о будущем кредитов
17:48Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
17:34Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
Лента новостейМолния