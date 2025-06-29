https://crimea.ria.ru/20250629/v-mchs-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-pozhara-pod-alushtoy-1147577011.html

В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой

В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой - РИА Новости Крым, 29.06.2025

В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой

Одна из версий возникновения крупного ландшафтного пожара в районе горы Кастель под Алуштой – человеческий фактор. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 29.06.2025

2025-06-29T20:20

2025-06-29T20:20

2025-06-29T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Одна из версий возникновения крупного ландшафтного пожара в районе горы Кастель под Алуштой – человеческий фактор. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По ее словам, обстоятельства возникновения пожара будут выяснять эксперты-дознаватели.На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники. в том числе два вертолета Ми-8. Пожар в поселке городского типа Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.Позже площадь возгорания выросла до пяти гектаров. К тушению привлечены два вертолета Ми-8. На месте организовано четыре боевых участка. Сейчас с огнем борются 225 человек и 33 единицы техники. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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