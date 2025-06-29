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В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой - РИА Новости Крым, 29.06.2025
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В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой - РИА Новости Крым, 29.06.2025
В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой
Одна из версий возникновения крупного ландшафтного пожара в районе горы Кастель под Алуштой – человеческий фактор. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 29.06.2025
2025-06-29T20:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Одна из версий возникновения крупного ландшафтного пожара в районе горы Кастель под Алуштой – человеческий фактор. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По ее словам, обстоятельства возникновения пожара будут выяснять эксперты-дознаватели.На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники. в том числе два вертолета Ми-8. Пожар в поселке городского типа Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.Позже площадь возгорания выросла до пяти гектаров. К тушению привлечены два вертолета Ми-8. На месте организовано четыре боевых участка. Сейчас с огнем борются 225 человек и 33 единицы техники. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В МЧС назвали предварительную причину пожара под Алуштой

Человеческий фактор мог стать причиной крупного ландшафтного пожара под Алуштой – МЧС

20:20 29.06.2025 (обновлено: 20:34 29.06.2025)
 
© МЧС Республики КрымПожар на горе Кастель под Алуштой
Пожар на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Одна из версий возникновения крупного ландшафтного пожара в районе горы Кастель под Алуштой – человеческий фактор. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

"На месте работает инспекторский состав. Уже предварительно несколько версий имеется, в том числе одна из версий – человеческий фактор", - сообщила РИА Новости Крым начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Крыму Дарья Диюнова.

По ее словам, обстоятельства возникновения пожара будут выяснять эксперты-дознаватели.
На данный момент группировку спасателей на месте тушения пожара нарастили – с огнем борются 307 специалистов и 52 единицы техники. в том числе два вертолета Ми-8.
"В настоящее время осуществлено 37 сбросов воды, 111 тонн. На базе Главного управления организован постояннодействующий оперативный штаб", - уточнили в Главке МЧС РФ.
Пожар в поселке городского типа Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Сообщалось, что загорелась сухая растительность. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Тушение осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с, сообщали в МЧС.
Позже площадь возгорания выросла до пяти гектаров. К тушению привлечены два вертолета Ми-8. На месте организовано четыре боевых участка. Сейчас с огнем борются 225 человек и 33 единицы техники. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Видео с места ландшафтного пожара на горе Кастель под Алуштой - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
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Пожар на горе Кастель под Алуштой – видео
 
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