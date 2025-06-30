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"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой
"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой - РИА Новости Крым, 30.06.2025
"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой
Лесной пожар, вспыхнувший накануне под Алуштой, тушат уже почти сутки. Настроение у людей, смело дающих отпор пламени, боевое, а от самого возгорания почти... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T15:47
2025-06-30T15:57
пожар на горе кастель под алуштой
алушта
крым
пожар
гу мчс рф по республике крым
мчс крыма
галина огнева
аркадий ожигин
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Лесной пожар, вспыхнувший накануне под Алуштой, тушат уже почти сутки. Настроение у людей, смело дающих отпор пламени, боевое, а от самого возгорания почти ничего не осталось: продолжают дымиться лишь небольшие участки, которые оперативно выявляют. В операции задействованы сотрудники нескольких ведомств, министерств, местные власти и добровольцы. О том, как отбивают от огня гору Кастель – в репортаже РИА Новости Крым.Ночью тушили и не боялись8 утра, мы на месте ландшафтного пожара площадью 5 гектаров. Первое, что бросается в глаза – почерневшие деревья на склоне горы, сгоревшие трава и кустарники. Следом где-то сбоку из рации доносится: "Здесь дерево упало, камни попадали". И еще через несколько минут на самой вершине виднеется черный дым, который за считанные минуты рассеивается в чистом голубом небе. Где-то там, среди уцелевших растений заметны миниатюрные силуэты людей – именно они спасают лес.Вместе с пожарными МЧС бок о бок стоят неравнодушные и такие же отважные добровольцы, готовые в любой момент отправиться на помощь. Они расположились рядом с пожарными машинами и оперштабом в небольшом грузовичке, оборудованном специальным краном с водой. Сидят на сухой траве, завтракают, общаются, ждут дальнейших указаний. Их помощь может понадобиться в любой момент, и они готовы подставить плечо. Один из них – Денис – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что здесь он, потому что любит свой город.Групп таких добровольцев несколько, и они сменяют друг друга. Вот – из рации поступает новое сообщение: надо подниматься, проверять и тушить. Добровольцы внимательно слушают и, быстро надевая специальное снаряжение и ранцы с водой, начинают уверенный подъем. И так несколько раз за почти три часа. Мы, журналисты, снизу видим только мелькающие среди деревьев каски, зеленые футболки и красные противопожарные ранцы, выгоревшую территорию и едва заметный дымок. Денис добавляет, что добровольцы собираются оставаться здесь до тех пор, пока пожар полностью не ликвидируют.Работа оперштабаВ оперштабе есть все необходимое: вода, чай, кофе, еда и сладкое на десерт. Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала РИА Новости Крым, что власти полностью взяли на себя организацию питания, а также помогали накануне собрать всех желающих волонтеров. Всего вчера, когда было много работы и больше людей, выдали 400 порций еды, а сегодня 250. Отдельно глава городской администрации обратила внимание на слаженную работу всех служб и ведомств, задействованных в тушении лесного пожара. Это помогло и дало свой результат:По ее словам, в 5 утра над горой летал вертолет Ми-8, сбрасывающий воду. Сейчас на месте находятся опытные специалисты МЧС, "КРЫМ-СПАС", Лесхоза и других ведомств, а также те самые неравнодушные граждане, которые просто захотели помочь своей любимой Алуште. Говоря о причинах возгорания, Огнева вновь упомянула "человеческую беспечность" и призвала всех крымчан быть внимательным к природе. На этих слова она сделала особенный акцент.Скоро подует ветерВзгляд то и дело возвращается к вершине горы Кастель, ищет зеленые футболки на вышине. Волноваться за них начинаешь невольно: на вид склон крутой, а на улице становится все жарче и жарче. Трудно представить, каково это – целый день провести в такой обстановке, но спускающиеся обратно мужчины показывают: "нелегко, но можно". По рации передают новые сообщения, идет координация действий разных групп. Такими совместными усилиями к 9 часам 30 июня пожар удалось локализовать, заявил начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин. И можно быть уверенными, что с таким боевым настроением работа продолжится.Во второй половине дня синоптики обещают усиление ветра, поэтому все, кто задействован в ликвидации возгорания, будут оставаться на месте до полной стабилизации обстановки, добавил Ожигин.О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров. К тушению привлекали два вертолета.Распространения пожара не допущено, угрозы населенным пунктам нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-iz-za-chrezvychaynoy-pozharnoy-opasnosti-1147589756.html
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"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой

Пожар на горе Кастель в Алуште – обстановка спустя сутки

15:47 30.06.2025 (обновлено: 15:57 30.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Лесной пожар, вспыхнувший накануне под Алуштой, тушат уже почти сутки. Настроение у людей, смело дающих отпор пламени, боевое, а от самого возгорания почти ничего не осталось: продолжают дымиться лишь небольшие участки, которые оперативно выявляют. В операции задействованы сотрудники нескольких ведомств, министерств, местные власти и добровольцы. О том, как отбивают от огня гору Кастель – в репортаже РИА Новости Крым.
© МЧС КрымаКадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
1 из 2
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
© МЧС КрымаКадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
2 из 2
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
1 из 2
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
2 из 2
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма

Ночью тушили и не боялись

8 утра, мы на месте ландшафтного пожара площадью 5 гектаров. Первое, что бросается в глаза – почерневшие деревья на склоне горы, сгоревшие трава и кустарники. Следом где-то сбоку из рации доносится: "Здесь дерево упало, камни попадали". И еще через несколько минут на самой вершине виднеется черный дым, который за считанные минуты рассеивается в чистом голубом небе. Где-то там, среди уцелевших растений заметны миниатюрные силуэты людей – именно они спасают лес.
Вместе с пожарными МЧС бок о бок стоят неравнодушные и такие же отважные добровольцы, готовые в любой момент отправиться на помощь. Они расположились рядом с пожарными машинами и оперштабом в небольшом грузовичке, оборудованном специальным краном с водой. Сидят на сухой траве, завтракают, общаются, ждут дальнейших указаний. Их помощь может понадобиться в любой момент, и они готовы подставить плечо. Один из них – Денис – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что здесь он, потому что любит свой город.

"Мы не смогли остаться в стороне, потому что рядом населенный пункт, люди могут оказаться под угрозой. В подобной операции участвую впервые. Когда находишься там – не страшно. Страшно, если пламя спустится вниз и последствия будут серьезнее", – поделился мужчина.

Групп таких добровольцев несколько, и они сменяют друг друга. Вот – из рации поступает новое сообщение: надо подниматься, проверять и тушить. Добровольцы внимательно слушают и, быстро надевая специальное снаряжение и ранцы с водой, начинают уверенный подъем. И так несколько раз за почти три часа. Мы, журналисты, снизу видим только мелькающие среди деревьев каски, зеленые футболки и красные противопожарные ранцы, выгоревшую территорию и едва заметный дымок.
Денис добавляет, что добровольцы собираются оставаться здесь до тех пор, пока пожар полностью не ликвидируют.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара на горе Кастель под Алуштой
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
1 из 3
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
2 из 3
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
3 из 3
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Волонтеры работают на месте лесного пожара под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Работа оперштаба

В оперштабе есть все необходимое: вода, чай, кофе, еда и сладкое на десерт. Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала РИА Новости Крым, что власти полностью взяли на себя организацию питания, а также помогали накануне собрать всех желающих волонтеров. Всего вчера, когда было много работы и больше людей, выдали 400 порций еды, а сегодня 250. Отдельно глава городской администрации обратила внимание на слаженную работу всех служб и ведомств, задействованных в тушении лесного пожара. Это помогло и дало свой результат:

"Там уже остатки тушат. Надеемся, что скоро пожар будет погашен полностью. Сейчас идет профилактическая работа: проливается подстилка, деревья и кустарники, которые могут снова вспыхнуть. У нас вот на протяжении двух недель не было дождя", – отметила мэр.

По ее словам, в 5 утра над горой летал вертолет Ми-8, сбрасывающий воду. Сейчас на месте находятся опытные специалисты МЧС, "КРЫМ-СПАС", Лесхоза и других ведомств, а также те самые неравнодушные граждане, которые просто захотели помочь своей любимой Алуште. Говоря о причинах возгорания, Огнева вновь упомянула "человеческую беспечность" и призвала всех крымчан быть внимательным к природе. На этих слова она сделала особенный акцент.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТушение пожара на горе Кастель под Алуштой
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
1 из 3
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© МЧС КрымаКадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
2 из 3
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
© МЧС КрымаКадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
3 из 3
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
1 из 3
Тушение пожара на горе Кастель под Алуштой
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма
3 из 3
Кадры с места ликвидации пожара на горе Кастель под Алуштой
© МЧС Крыма

Скоро подует ветер

Взгляд то и дело возвращается к вершине горы Кастель, ищет зеленые футболки на вышине. Волноваться за них начинаешь невольно: на вид склон крутой, а на улице становится все жарче и жарче. Трудно представить, каково это – целый день провести в такой обстановке, но спускающиеся обратно мужчины показывают: "нелегко, но можно". По рации передают новые сообщения, идет координация действий разных групп. Такими совместными усилиями к 9 часам 30 июня пожар удалось локализовать, заявил начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин. И можно быть уверенными, что с таким боевым настроением работа продолжится.
"На текущий момент привлечена группировка из 186 человек, 58 единиц техники. Также идет доследственная проверка, работают дознаватели МЧС России во взаимодействии с МВД", – проинформировал он.
Во второй половине дня синоптики обещают усиление ветра, поэтому все, кто задействован в ликвидации возгорания, будут оставаться на месте до полной стабилизации обстановки, добавил Ожигин.
О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров. К тушению привлекали два вертолета.
Распространения пожара не допущено, угрозы населенным пунктам нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.
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Пожар на горе Кастель под АлуштойАлуштаКрымПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС КрымаГалина ОгневаАркадий ОжигинВидео
 
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