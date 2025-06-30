https://crimea.ria.ru/20250630/strashno-esli-plamya-poydet-vniz-kak-tushat-lesnoy-pozhar-pod-alushtoy-1147596828.html

"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой

"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой - РИА Новости Крым, 30.06.2025

"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под Алуштой

Лесной пожар, вспыхнувший накануне под Алуштой, тушат уже почти сутки. Настроение у людей, смело дающих отпор пламени, боевое, а от самого возгорания почти... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T15:47

2025-06-30T15:47

2025-06-30T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым, Надежда Устивицкая. Лесной пожар, вспыхнувший накануне под Алуштой, тушат уже почти сутки. Настроение у людей, смело дающих отпор пламени, боевое, а от самого возгорания почти ничего не осталось: продолжают дымиться лишь небольшие участки, которые оперативно выявляют. В операции задействованы сотрудники нескольких ведомств, министерств, местные власти и добровольцы. О том, как отбивают от огня гору Кастель – в репортаже РИА Новости Крым.Ночью тушили и не боялись8 утра, мы на месте ландшафтного пожара площадью 5 гектаров. Первое, что бросается в глаза – почерневшие деревья на склоне горы, сгоревшие трава и кустарники. Следом где-то сбоку из рации доносится: "Здесь дерево упало, камни попадали". И еще через несколько минут на самой вершине виднеется черный дым, который за считанные минуты рассеивается в чистом голубом небе. Где-то там, среди уцелевших растений заметны миниатюрные силуэты людей – именно они спасают лес.Вместе с пожарными МЧС бок о бок стоят неравнодушные и такие же отважные добровольцы, готовые в любой момент отправиться на помощь. Они расположились рядом с пожарными машинами и оперштабом в небольшом грузовичке, оборудованном специальным краном с водой. Сидят на сухой траве, завтракают, общаются, ждут дальнейших указаний. Их помощь может понадобиться в любой момент, и они готовы подставить плечо. Один из них – Денис – рассказал корреспонденту РИА Новости Крым, что здесь он, потому что любит свой город.Групп таких добровольцев несколько, и они сменяют друг друга. Вот – из рации поступает новое сообщение: надо подниматься, проверять и тушить. Добровольцы внимательно слушают и, быстро надевая специальное снаряжение и ранцы с водой, начинают уверенный подъем. И так несколько раз за почти три часа. Мы, журналисты, снизу видим только мелькающие среди деревьев каски, зеленые футболки и красные противопожарные ранцы, выгоревшую территорию и едва заметный дымок. Денис добавляет, что добровольцы собираются оставаться здесь до тех пор, пока пожар полностью не ликвидируют.Работа оперштабаВ оперштабе есть все необходимое: вода, чай, кофе, еда и сладкое на десерт. Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала РИА Новости Крым, что власти полностью взяли на себя организацию питания, а также помогали накануне собрать всех желающих волонтеров. Всего вчера, когда было много работы и больше людей, выдали 400 порций еды, а сегодня 250. Отдельно глава городской администрации обратила внимание на слаженную работу всех служб и ведомств, задействованных в тушении лесного пожара. Это помогло и дало свой результат:По ее словам, в 5 утра над горой летал вертолет Ми-8, сбрасывающий воду. Сейчас на месте находятся опытные специалисты МЧС, "КРЫМ-СПАС", Лесхоза и других ведомств, а также те самые неравнодушные граждане, которые просто захотели помочь своей любимой Алуште. Говоря о причинах возгорания, Огнева вновь упомянула "человеческую беспечность" и призвала всех крымчан быть внимательным к природе. На этих слова она сделала особенный акцент.Скоро подует ветерВзгляд то и дело возвращается к вершине горы Кастель, ищет зеленые футболки на вышине. Волноваться за них начинаешь невольно: на вид склон крутой, а на улице становится все жарче и жарче. Трудно представить, каково это – целый день провести в такой обстановке, но спускающиеся обратно мужчины показывают: "нелегко, но можно". По рации передают новые сообщения, идет координация действий разных групп. Такими совместными усилиями к 9 часам 30 июня пожар удалось локализовать, заявил начальник главного управления МЧС России по Крыму Аркадий Ожигин. И можно быть уверенными, что с таким боевым настроением работа продолжится.Во второй половине дня синоптики обещают усиление ветра, поэтому все, кто задействован в ликвидации возгорания, будут оставаться на месте до полной стабилизации обстановки, добавил Ожигин.О возгорании высохшей растительности в МЧС сообщили в 15:03 накануне. Сначала площадь пожара составляла один гектар, однако из-за сильного ветра огонь захватил до пяти гектаров. К тушению привлекали два вертолета.Распространения пожара не допущено, угрозы населенным пунктам нет. Как сообщила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова, собраны группировки из Бахчисарая, Белогорска, Алушты и Симферополя. Ситуация на контроле прокуратуры Крыма. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-obyavili-zatyazhnoe-shtormovoe-iz-za-chrezvychaynoy-pozharnoy-opasnosti-1147589756.html

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