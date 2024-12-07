https://crimea.ria.ru/20241207/ugrozy-trampa-i-asteroid-nad-rossiey-top-novostey-nedeli-1142444591.html

Угрозы Трампа и астероид над Россией: топ новостей недели

Угрозы Трампа и астероид над Россией: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 07.12.2024

Угрозы Трампа и астероид над Россией: топ новостей недели

Президент России Владимир Путин ответил на угрозу из США о стопроцентных пошлинах для отказавшихся от доллара стран. Депутаты Нацсобрания Франции выразили вотум РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T19:46

2024-12-07T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил на угрозу из США о стопроцентных пошлинах для отказавшихся от доллара стран. Депутаты Нацсобрания Франции выразили вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, а Макрон отказался уходить вслед за премьером. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность возвращения Крыма Украине. Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран. В России в новом году поднимут страховые и социальные пенсии. Новую российскую вакцину от рака начнут применять осенью следующего года на базе двух ведущих онкологических центров страны. Дорожники восстанавливают участок трассы сухопутного маршрута от Джанкоя до Симферополя. Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Путина на угрозы ТрампаВласти Соединенных Штатов сами спровоцировали процесс, когда другие страны вынуждены отказываться от использования доллара и разрабатывать собственные системы расчета. Об этом в ходе пленарного заседания форума "Россия зовет!" заявил президент РФ Владимир Путин. Так президент прокомментировал обещания Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины против стран, отказавшихся от использования доллара.Отставка французского правительстваВ среду, 4 декабря, депутаты Нацсобрания Франции рассматривали вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье. Большинство поддержали вотум недоверия, а это означает, что правительство должно уйти в отставку. Такое произошло в стране впервые с 1962 года. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год. Прошение Барнье об отставке правительства президент страны Эммануэль Макрон принял 5 декабря. По его словам новый премьер Франции будет назначен в ближайшие дни. При этом сам Макрон заявил, что "останется на посту президента до конца полномочий в 2027 году".Заявление Зеленского о Крыме2 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление о Крыме. Он признался, что украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая полуостров, поэтому нужно "находить дипломатические решения". В то же время Зеленский указал, что такие шаги могут быть рассмотрены "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны". Он также заявил, что поддержки Украины со стороны ее партнеров "недостаточно", и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.Третьи страны в Союзном государствеДоговор о создании Союзного государства Белоруссии и России открыт для присоединения к нему других стран, заявил на это неделе замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук. Он обратил внимание, что уровень взаимодействия, который дает Союзный договор, не предусмотрен ни в одном из международных договоров, назвав его беспрецедентным. Отвечая на вопрос о наличии на данный момент запроса о присоединении со стороны какого-либо государства, замглавы МИД Белоруссии заметил, что "в это непростое время, когда в отношении Беларуси и России действуют санкции со стороны западных стран, все осторожничают".Индексация пенсий и выплатСтраховые пенсии в России поднимут с 1 января на 7,3%, а социальные с апреля вырастут на 14,75%, рассказала на этой неделе член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Те, у кого выплаты выпадают на период с 3 по 8 число каждого месяца, повышенную пенсию получат уже в декабре. С 1 августа будет доиндексирована пенсия работающим пенсионерам, 1 октября увеличат военные пенсии. Кроме того, в новом году на 13,2% проиндексируют зарплаты бюджетников, а с 1 февраля на 7,3% - практически все социальные выплаты.Вакцина от рака в РоссииНовая российская вакцина от рака показала свою эффективность, ее начнут применять для пациентов осенью следующего года, сначала такая высокотехнологичная помощь будет доступна на базе двух ведущих онкологических центров страны - Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина. Примерно за год технологию полностью отработают, а затем начнут распространять на другие медучреждения по стране, рассказал во вторник директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Работы на участке сухопутного маршрутаНа участке трассы Р-280 "Новороссия" от Джанкоя до Симферополя ведутся активные работы, и, если погода позволит, за зиму этот отрезок будет восстановлен, заявил 3 декабря глава ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин. По его словам, сухопутный коридор был отремонтирован в 2022-2023 годах, и отрезок от Джанкоя до Симферополя оставался единственным участком ненадлежащего качества. Начинать ремонт на такой оживленной трассе в курортный сезон было не целесообразно, но сегодня там уже кипят работы.Астероид над ЯкутиейАстероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии вечером во вторник, 3 декабря. Об этом сообщили в Главке МЧС России по республике. По данным чрезвычайного ведомства, кометоподобный хвост и вспышки в небе увидели жители Олекминского и Ленского районов, безопасность жизнедеятельности населения нарушена не была.До этого пролет двух потенциально опасных астероидов 2007 JX2 и 2020 XR диаметром от 290 до 700 метров анонсировало NASA. Появление астероида диаметром около метра над территорией России именно вечером 3 декабря спрогнозировал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. При этом он подчеркнул, что сейчас ученые не знают ни одного потенциально опасного астероида, который угрожал бы Земле в масштабах десятков лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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