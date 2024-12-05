https://crimea.ria.ru/20241205/makron-prinyal-otstavku-pravitelstva-frantsii-1142411253.html

Макрон принял отставку правительства Франции

Макрон принял отставку правительства Франции - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Макрон принял отставку правительства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T17:37

2024-12-05T17:37

2024-12-05T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства.Сообщается, что Барнье и другие члены кабинета "продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства".4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, политика, в мире, новости