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Макрон принял отставку правительства Франции
Макрон принял отставку правительства Франции - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Макрон принял отставку правительства Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T17:37
2024-12-05T17:37
2024-12-05T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства.Сообщается, что Барнье и другие члены кабинета "продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства".4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эммануэль макрон, франция, политика, в мире, новости
Макрон принял отставку правительства Франции
Макрон принял прошение французского премьера Барнье об отставке правительства
17:37 05.12.2024 (обновлено: 17:40 05.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства, сообщает пресс-служба главы государства.
"Премьер-министр подал президенту Республики прошение об отставке своего правительства, которое он (Макрон – ред.) принял", - говорится в заявлении.
Сообщается, что Барнье и другие члены кабинета "продолжат вести текущие дела до назначения нового правительства".
4 декабря большинство депутатов Национального собрания Франции объявили вотум недоверия
правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
В поддержку вотума недоверия проголосовал 331 депутат – представители крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен и коалиции левых "Новый народный фронт".
Решение было принято оппозицией после того, как глава правительства объявил о применении статьи конституции Франции, чтобы провести без голосования депутатов законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год.
Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, франковед Сергей Федоров в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение
, что кого бы ни назначил Макрон на пост премьера, новый кабинет будет таким же неустойчивым, поскольку он не опирается на поддержку большинства в нижней палате парламента.
По словам эксперта, пока не видно, как Франция будет выходить из этого социального, политического, финансово-экономического кризиса и какие шаги может предпринять для стабилизации ситуации.
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