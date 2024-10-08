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Главные новости Крыма: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Главные новости Крыма: 8 октября
Главные новости Крыма: 8 октября - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Главные новости Крыма: 8 октября
Второй день пожара на нефтебазе в Феодосии: эвакуированы более 1000 человек. Над Черным морем сбиты два беспилотника, еще одну воздушную цель уничтожили над... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T22:30
2024-10-08T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Второй день пожара на нефтебазе в Феодосии: эвакуированы более 1000 человек. Над Черным морем сбиты два беспилотника, еще одну воздушную цель уничтожили над Севастополем. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника СВО. Участник незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* получил три с половиной года колонии. Новый вариант гимна Крыма могут утвердить уже в этом году.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на горящей нефтебазе в ФеодосииБорьба с пожаром на нефтяном терминале в Феодосии продолжается второй день. С огнем сражаются специалисты МЧС и правоохранители. Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. В частности, ночью вывезли жителей микрорайона Ближние Камыши. Людей разместили в эвакуационном пункте. Также эвакуированы жители Черноморской набережной и микрорайона Северный. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.Из-за пожара начались перебои в системе водоснабжения в Приморском, Береговом и Ближних Камышах. Организован подвоз питьевой воды.В объезд горящей нефтебазы в Феодосии запустили обновленный автобусный маршрут – через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе "Таврида" и далее по Керченскому шоссе с выходом на "Тавриду" и обратно в центр города.В целом ситуация в городе спокойная, все работает в штатном режиме.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что феодосийцы, утратившие имущество вследствие пожара на нефтебазе, получат компенсации в полном объеме. Он добавил, что на месте ликвидации последствий ЧС сформирована группировка сил из профильных ведомств. По словам Аксенова, все решения принимаются верно и своевременно.По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в районе жилой застройки вокруг нефтебазы не зафиксировано.Перехват воздушных целей над Черным морем и СевастополемУтром во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над акваторией Черного моря.Уже днем в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности.Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении одной воздушной цели в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы.Избиение участника СВО в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника спецоперации в Ялте.По данным крымского МВД, между 51-летним местным жителем и 40-летним бойцом возникла драка из-за парковочного места. Информация об инциденте поступила силовикам из медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший. Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.Срок для участника незаконного нацбатаВ Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.57-летний мужчина, находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в нацбат. Имея огнестрельное оружие, он обеспечивал поверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов незаконного вооруженного формирования.Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, после чего его ждет еще год ограничения свободы.*запрещенная в России террористическая организацияКогда у Крыма появится новый гимнНовый вариант гимна Республики Крым может быть принят уже к концу года, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков.Он отметил, что в ходе совещаний, которые уже сейчас проходят по вопросу создания нового гимна, были высказаны различные мнения по изменению одного из символов республики: изменить только слова, изменить и музыку, и слова, а также оставить музыку без слов. В результате приняли решение, что гимн будет все же с текстовым вариантом.По словам Цекова, в настоящий момент конкурс на написание нового гимна только запущен, и в нем могут принять участие все желающие поэты и композиторы.*запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20241008/ochen-khotim-domoy-chto-govoryat-o-chp-na-neftebaze-evakuirovannye-zhiteli-1140929781.html
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https://crimea.ria.ru/20241008/dve-tysyachi-prizyvnikov-iz-kryma-otpravyatsya-na-srochnuyu-sluzhbu-1140937847.html
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 8 октября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 8 октября

22:30 08.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Второй день пожара на нефтебазе в Феодосии: эвакуированы более 1000 человек. Над Черным морем сбиты два беспилотника, еще одну воздушную цель уничтожили над Севастополем. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника СВО. Участник незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* получил три с половиной года колонии. Новый вариант гимна Крыма могут утвердить уже в этом году.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация на горящей нефтебазе в Феодосии

Борьба с пожаром на нефтяном терминале в Феодосии продолжается второй день. С огнем сражаются специалисты МЧС и правоохранители. Для безопасности жителей было принято решение временно перевезти людей, живущих поблизости от зоны ЧП. В частности, ночью вывезли жителей микрорайона Ближние Камыши. Людей разместили в эвакуационном пункте. Также эвакуированы жители Черноморской набережной и микрорайона Северный. Всего в пункты временного размещения вывезли 1047 человек.
Из-за пожара начались перебои в системе водоснабжения в Приморском, Береговом и Ближних Камышах. Организован подвоз питьевой воды.
В объезд горящей нефтебазы в Феодосии запустили обновленный автобусный маршрут – через центр города в направлении населенного пункта Приморский через Керченское шоссе, далее в направлении села Первомайское по трассе "Таврида" и далее по Керченскому шоссе с выходом на "Тавриду" и обратно в центр города.
В целом ситуация в городе спокойная, все работает в штатном режиме.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что феодосийцы, утратившие имущество вследствие пожара на нефтебазе, получат компенсации в полном объеме. Он добавил, что на месте ликвидации последствий ЧС сформирована группировка сил из профильных ведомств. По словам Аксенова, все решения принимаются верно и своевременно.
По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в районе жилой застройки вокруг нефтебазы не зафиксировано.
Пункт временного размещения в пансионате села Береговое (Феодосия) - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
15:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Очень хотим домой": что говорят о ЧП на нефтебазе эвакуированные жители

Перехват воздушных целей над Черным морем и Севастополем

Утром во вторник Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух беспилотников над акваторией Черного моря.
Уже днем в Севастополе объявили воздушную тревогу по баллистике. Людей призвали немедленно пройти в укрытия, общественный транспорт приостановил работу. Спустя 12 минут был объявлен отбой опасности.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил об уничтожении одной воздушной цели в небе над акваторией в районе Северной стороны города. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
22:07Радио "Спутник в Крыму"
Ракетная опасность для Крыма: откуда она исходит и как ее устраняют

Избиение участника СВО в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника спецоперации в Ялте.
По данным крымского МВД, между 51-летним местным жителем и 40-летним бойцом возникла драка из-за парковочного места. Информация об инциденте поступила силовикам из медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший. Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад.
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COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

Срок для участника незаконного нацбата

В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
57-летний мужчина, находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в нацбат. Имея огнестрельное оружие, он обеспечивал поверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов незаконного вооруженного формирования.
Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, после чего его ждет еще год ограничения свободы.
*запрещенная в России террористическая организация
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Затолкали парня в машину и запугивали ножом – в Ялте задержаны вымогатели

Когда у Крыма появится новый гимн

Новый вариант гимна Республики Крым может быть принят уже к концу года, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков.
Он отметил, что в ходе совещаний, которые уже сейчас проходят по вопросу создания нового гимна, были высказаны различные мнения по изменению одного из символов республики: изменить только слова, изменить и музыку, и слова, а также оставить музыку без слов. В результате приняли решение, что гимн будет все же с текстовым вариантом.
По словам Цекова, в настоящий момент конкурс на написание нового гимна только запущен, и в нем могут принять участие все желающие поэты и композиторы.
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Две тысячи призывников из Крыма отправятся на срочную службу
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