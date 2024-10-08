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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника спецоперации в Ялте. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T09:46
2024-10-08T09:54
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника спецоперации в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Подозреваемый в избиении участника СВО в Ялте был задержан накануне. По данным крымского МВД, между 51-летним местным жителем и 40-летним бойцом возникла драка из-за парковочного места. Информация об инциденте поступила силовикам из медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший.В соцсетях сообщалось, что ялтинец избил ветерана СВО. Мужчина якобы сделал замечание местному жителю, который регулярно паркует свой автомобиль у самого подъезда, в то время как недалеко находится парковка. За это ветеран был избит. В понедельник в больнице мужчину посетил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, который подтвердил, что пациент является ветераном боевых действий. По его словам, пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожал бездомному пистолетом: в Симферополе будут судить подросткаМВД показало видео задержания участников покушения на боксера в ФеодосииГолый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, ялта, происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ялте

По факту избиения участника СВО в Ялте Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

09:46 08.10.2024 (обновлено: 09:54 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения участника спецоперации в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подозреваемый в избиении участника СВО в Ялте был задержан накануне. По данным крымского МВД, между 51-летним местным жителем и 40-летним бойцом возникла драка из-за парковочного места. Информация об инциденте поступила силовикам из медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший.
"Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад", - сказано в сообщении.
В соцсетях сообщалось, что ялтинец избил ветерана СВО. Мужчина якобы сделал замечание местному жителю, который регулярно паркует свой автомобиль у самого подъезда, в то время как недалеко находится парковка. За это ветеран был избит.
В понедельник в больнице мужчину посетил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, который подтвердил, что пациент является ветераном боевых действий. По его словам, пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымЯлтаПроисшествия
 
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