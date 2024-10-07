https://crimea.ria.ru/20241007/v-yalte-izbili-uchastnika-svo-on-sdelal-zamechanie-za-nepravilnuyu-parkovku-1140909023.html

В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку

В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку - РИА Новости Крым, 07.10.2024

В Ялте избили участника СВО: он сделал замечание за неправильную парковку

В Ялте задержан подозреваемый в избиении участника специальной военной операции. Им оказался 51-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД Республики... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T20:05

2024-10-07T20:05

2024-10-07T20:24

ялта

мвд по республике крым

происшествия

парковки

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. В Ялте задержан подозреваемый в избиении участника специальной военной операции. Им оказался 51-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД Республики Крым.Информация об инциденте в МВД поступила из медицинского учреждения, куда был доставлен потерпевший. Сотрудники полиции приняли необходимые меры для выяснения обстоятельств конфликта."По данному факту следственными органами УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента, продолжаются", – проинформировали в МВД.Информация о конфликте была опубликована в соцсетях – сообщается, что пострадавший является ветераном СВО. Он, якобы, сделал замечание местному жителю, который регулярно паркует свой автомобиль у самого подъезда, в то время как недалеко находится парковка. За это ветеран был избит.В больнице мужчину посетил председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, который подтвердил, что пациент является ветераном боевых действий.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое пьяных отдыхающих в курортном поселке Крыма избили охранника кафеВ Севастополе два пьяных хулигана избили прохожегоИзбиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, мвд по республике крым, происшествия, парковки, транспорт