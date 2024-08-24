https://crimea.ria.ru/20240824/udar-po-portu-kavkaz-i-smert-chernogo-tyulpana-top-novostey-nedeli-1139829093.html

Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели

Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.08.2024

Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели

На этой неделе ВСУ нанесли удар по парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В одной из колоний в Волгоградской области заключенные захватили заложников. В... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T18:43

2024-08-24T18:43

2024-08-24T18:43

новости

топ новостей недели

новости крыма

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе ВСУ нанесли удар по парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В одной из колоний в Волгоградской области заключенные захватили заложников. В Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв на газопроводе нефтехимического предприятия. Ситуация в Курской области – украинские боевики сдаются в плен. Президент РФ Владимир Путин принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье – наказание будет суровым. В Крыму открыли долгожданную трассу Симферополь – Евпатория – Мирный, которая поможет избежать пробок на старой Евпаторийской дороге. Знаковая потеря для мировой культуры – умер знаменитый французский актер Ален Делон.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удар ВСУ по порту "Кавказ"В четверг, 22 августа, ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В результате удара возник пожар и судно затонуло.В момент атаки на пароме находилось 30 цистерн с топливом. После происшествия удалось спасти 17 членов экипажа, судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной.По информации Минтранса России, в порту введен особый режим. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.Захват заложников в колонии в Волгоградской области23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.Путин принял решение по ответу на прорыв ВСУ в Курскую областьПрезидент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье. Это будет суровое наказание, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – сказал дипломат.22 августа в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях президент заявил, что ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС.Взрыв на нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке19 августа на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане произошел взрыв и последующий за ним пожар."19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших", – сообщили в администрации города.В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.Украинские боевики организованно сдаются в пленВоеннослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам, сообщили РИА Новости."Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", – сказал собеседник агентства.Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника.Движение по новой трассе до Евпатории открыто на полуостровеВ Крыму после четырехлетнего строительства открыли движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники."Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", – сказал Аксенов.Умер Ален ДелонВ воскресенье, 18 августа, скончался знаменитый французский актер Ален Делон. Он умер в возрасте 88 лет. "На ярком солнце" Рене Клемана, "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Бассейн" Жака Дере, "Самурай" Жан-Пьера Мельвиля – роли в этих картинах актер считал лучшими в своей творческой биографии. Всего на его счету около сотни киноработ, из которых нашим соотечественникам больше всего полюбились "Зорро" и "Черный тюльпан".Ален Фабьен Морис Марсель Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://crimea.ria.ru/20240819/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-18-postradavshikh--vveden-rezhim-chs-1139703773.html

https://crimea.ria.ru/20240822/ataka-vsu-na-volgogradskuyu-oblast-vlasti-rasskazali-ob-uscherbe-1139790600.html

https://crimea.ria.ru/20240819/zelenskiy-nazval-tseli-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139699835.html

https://crimea.ria.ru/20240819/zhestkaya-posadka-samoleta-v-sochi-na-bortu-nakhodilis-196-chelovek-1139723289.html

https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-otsenili-vozmozhnost-proryva-vsu-na-poluostrov-1139777340.html

https://crimea.ria.ru/20240820/karalarskiy-park-v-krymu-preobrazhaetsya-idut-raboty-po-blagoustroystvu-1139740234.html

https://crimea.ria.ru/20240819/umer-znamenityy-amerikanskiy-televeduschiy-fil-donakhyu-1139722579.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, топ новостей недели, новости крыма, крым, россия