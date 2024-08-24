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Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели
Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели
На этой неделе ВСУ нанесли удар по парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В одной из колоний в Волгоградской области заключенные захватили заложников. В... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T18:43
2024-08-24T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе ВСУ нанесли удар по парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В одной из колоний в Волгоградской области заключенные захватили заложников. В Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв на газопроводе нефтехимического предприятия. Ситуация в Курской области – украинские боевики сдаются в плен. Президент РФ Владимир Путин принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье – наказание будет суровым. В Крыму открыли долгожданную трассу Симферополь – Евпатория – Мирный, которая поможет избежать пробок на старой Евпаторийской дороге. Знаковая потеря для мировой культуры – умер знаменитый французский актер Ален Делон.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Удар ВСУ по порту "Кавказ"В четверг, 22 августа, ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В результате удара возник пожар и судно затонуло.В момент атаки на пароме находилось 30 цистерн с топливом. После происшествия удалось спасти 17 членов экипажа, судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной.По информации Минтранса России, в порту введен особый режим. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.Захват заложников в колонии в Волгоградской области23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.Путин принял решение по ответу на прорыв ВСУ в Курскую областьПрезидент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье. Это будет суровое наказание, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – сказал дипломат.22 августа в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях президент заявил, что ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС.Взрыв на нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке19 августа на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане произошел взрыв и последующий за ним пожар."19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших", – сообщили в администрации города.В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.Украинские боевики организованно сдаются в пленВоеннослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам, сообщили РИА Новости."Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", – сказал собеседник агентства.Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника.Движение по новой трассе до Евпатории открыто на полуостровеВ Крыму после четырехлетнего строительства открыли движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники."Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", – сказал Аксенов.Умер Ален ДелонВ воскресенье, 18 августа, скончался знаменитый французский актер Ален Делон. Он умер в возрасте 88 лет. "На ярком солнце" Рене Клемана, "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Бассейн" Жака Дере, "Самурай" Жан-Пьера Мельвиля – роли в этих картинах актер считал лучшими в своей творческой биографии. Всего на его счету около сотни киноработ, из которых нашим соотечественникам больше всего полюбились "Зорро" и "Черный тюльпан".Ален Фабьен Морис Марсель Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://crimea.ria.ru/20240819/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-18-postradavshikh--vveden-rezhim-chs-1139703773.html
https://crimea.ria.ru/20240822/ataka-vsu-na-volgogradskuyu-oblast-vlasti-rasskazali-ob-uscherbe-1139790600.html
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https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-otsenili-vozmozhnost-proryva-vsu-na-poluostrov-1139777340.html
https://crimea.ria.ru/20240820/karalarskiy-park-v-krymu-preobrazhaetsya-idut-raboty-po-blagoustroystvu-1139740234.html
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Удар по порту "Кавказ" и смерть "Черного тюльпана": топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

18:43 24.08.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. На этой неделе ВСУ нанесли удар по парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В одной из колоний в Волгоградской области заключенные захватили заложников. В Стерлитамаке в Башкортостане произошел взрыв на газопроводе нефтехимического предприятия. Ситуация в Курской области – украинские боевики сдаются в плен. Президент РФ Владимир Путин принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье – наказание будет суровым. В Крыму открыли долгожданную трассу Симферополь – Евпатория – Мирный, которая поможет избежать пробок на старой Евпаторийской дороге. Знаковая потеря для мировой культуры – умер знаменитый французский актер Ален Делон.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.

Удар ВСУ по порту "Кавказ"

В четверг, 22 августа, ВСУ нанесли удар по железнодорожному парому с цистернами топлива в порту "Кавказ". В результате удара возник пожар и судно затонуло.
В момент атаки на пароме находилось 30 цистерн с топливом. После происшествия удалось спасти 17 членов экипажа, судьба одного человека продолжает оставаться неизвестной.
По информации Минтранса России, в порту введен особый режим. На период устранения последствий происшествия Керченская паромная переправа временно не работает. Грузовые транспортные средства могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом в Крым.
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 11:22
В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС

Захват заложников в колонии в Волгоградской области

23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
По информации регионального УФСИН, четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.
В результате захвата заложников погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет.
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа, 09:44
Атака ВСУ на Волгоградскую область: власти рассказали об ущербе

Путин принял решение по ответу на прорыв ВСУ в Курскую область

Президент России Владимир Путин уже принял решение относительно того, каким должен быть ответ за нападение ВСУ на российское приграничье. Это будет суровое наказание, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Искренне вам говорю, что президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области", – сказал дипломат.
22 августа в ходе совещания по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях президент заявил, что ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС.
Владимир Зеленский
19 августа, 06:44
Зеленский назвал цели ВСУ в Курской области

Взрыв на нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке

19 августа на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане произошел взрыв и последующий за ним пожар.
"19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших", – сообщили в администрации города.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
Международный аэропорт в Сочи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 17:57
Жесткая посадка самолета в Сочи: на борту находились 196 человек

Украинские боевики организованно сдаются в плен

Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен российским бойцам, сообщили РИА Новости.
"Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на Курском направлении", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что украинские солдаты самостоятельно вышли на связь с ВС РФ и пришли на российские позиции под конвоированием беспилотника.
Глава крымского парламента Владимир Константинов
21 августа, 15:49
В Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров

Движение по новой трассе до Евпатории открыто на полуострове

В Крыму после четырехлетнего строительства открыли движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный, протяженность второй очереди составляет 61,2 километра. В торжественной обстановке красную ленточку перерезал глава Республики Крым Сергей Аксенов, после чего, по традиции, по новой дороге проехала колонна строительной техники.
"Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", – сказал Аксенов.
В Природном парке регионального значения Республики Крым Караларский ведутся работы по благоустройству
20 августа, 20:33
Караларский парк в Крыму преображается: идут работы по благоустройству

Умер Ален Делон

В воскресенье, 18 августа, скончался знаменитый французский актер Ален Делон. Он умер в возрасте 88 лет. "На ярком солнце" Рене Клемана, "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Бассейн" Жака Дере, "Самурай" Жан-Пьера Мельвиля – роли в этих картинах актер считал лучшими в своей творческой биографии. Всего на его счету около сотни киноработ, из которых нашим соотечественникам больше всего полюбились "Зорро" и "Черный тюльпан".
Ален Фабьен Морис Марсель Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Известный американский телеведущий Фил Донахью - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
19 августа, 17:28
Умер знаменитый американский телеведущий Фил Донахью
 
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