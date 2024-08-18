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Умер Ален Делон - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Умер Ален Делон
Умер Ален Делон - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Умер Ален Делон
Умер французский актер Ален Делон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T09:01
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новости
франция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Умер французский актер Ален Делон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Сообщается, что артист скончался в возрасте 88 лет.Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.Актер театра и кино, режиссер и сценарист наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).
франция
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
новости, франция, ален делон, утраты, кино, культура, в мире
Умер Ален Делон

Умер Ален Делон

09:01 18.08.2024 (обновлено: 09:10 18.08.2024)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Умер французский актер Ален Делон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Сообщается, что артист скончался в возрасте 88 лет.
Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
Актер театра и кино, режиссер и сценарист наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).
НовостиФранцияАлен ДелонУтратыКиноКультураВ мире
 
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