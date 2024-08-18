https://crimea.ria.ru/20240818/umer-alen-delon-1139681932.html

Умер Ален Делон

Умер Ален Делон - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Умер Ален Делон

Умер французский актер Ален Делон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T09:01

2024-08-18T09:01

2024-08-18T09:10

новости

франция

ален делон

утраты

кино

культура

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139682095_0:0:2810:1581_1920x0_80_0_0_96b07184b866e48d2d4559e16950b13d.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Умер французский актер Ален Делон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.Сообщается, что артист скончался в возрасте 88 лет.Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.Актер театра и кино, режиссер и сценарист наибольшую известность получил благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973).

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, франция, ален делон, утраты, кино, культура, в мире