https://crimea.ria.ru/20240818/glavnoe-za-den-18-avgusta-1139695116.html

Главное за день: 18 августа

Главное за день: 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Главное за день: 18 августа

Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Армия России освободила Свиридоновку в ДНР. Что сейчас происходит в Курской РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T22:42

2024-08-18T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с двухдневным государственным визитом. Армия России освободила Свиридоновку в ДНР. Что сейчас происходит в Курской области – последние новости от Минобороны. Без переговоров Украина будет уничтожена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер также отметил, что Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область и что "Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками. Умер Ален ДелонО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Государственный визит президента РФ в АзербайджанПутин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. Ожидается, что 19 августа глава российского государства примет участие в церемониях возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и к монументу "Вечный огонь". Затем состоится официальная встреча Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Они обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы.Ситуация в Курской областиРоссийские военные из подразделения "Север" уничтожили еще более 300 боевиков ВСУ и 27 единиц бронетехники за сутки боев в Курской области.В Минобороны России уточнили, что военные при поддержке армейской авиации и огня артиллерии выявили в лесах украинских диверсантов, которые пытались проникнуть вглубь российской территории южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.В общей сложности за время боев в регионе ВСУ потеряли свыше 3400 боевиков.Как заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, для прорыва в Курскую область Киев собрал мощные силы наемников."В нападении на Курскую область не было непрофессионалов. Они были собраны со всей линии боевого соприкосновения, это были уже прошедшие по войне, в основном, люди, остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее – были сформированы очень мощные силы", – отметил белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия".Армия России продвигается впередРоссийские военные освободили Свиридоновку в Донецкой Народной Республике. К такому результату привели активные действия подразделений группировки войск "Центр".Также российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS.Всего за минувшие сутки ВС РФ ликвидировали более 1600 боевиков ВСУ, десятки единиц вражеской техники и вооружения, сожжены десять складов с боеприпасами и горючим.Украина может быть уничтоженаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, логическим завершением которой станет уничтожение Украины."Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины", – считает Лукашенко.В то же время официальный представитель МИД КНДР заявил, что режим Зеленского ждет разгром после прорыва в Курскую область Российской Федерации."Нынешнее ожесточенные бои в Курской (области – ред.) станут прелюдией полного разгрома марионеточной клики Зеленского и стратегического поражения США и Запада", – говорится в тексте заявления.К ядерному удару готовыВ Белоруссии для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками подготовлены ракетные комплексы "Искандер", предупредил президент РБ Александр Лукашенко."Это машины, которые сегодня подготовлены для нанесения ударов тактическим ядерным оружием… Это машины, которые подготовлены для применения ракет с ядерными боеголовками", – сказал он в интервью телеканалу "Россия".Умер Ален Делон18 августа умер французский актер Ален Делон. Ему было 88 лет.В 2019 году актер перенес инсульт. В 2022-м его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных разговорах с отцом. В частности, он писал, что Делон просил об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.Делон – лауреат премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.Ален Делон, актер театра и кино, режиссер и сценарист, получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). В 1980 году он снялся в советской картине "Тегеран-43".

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https://crimea.ria.ru/20240818/oboronitelnye-plany-rf-i-rb-mogut-stat-nastupatelnymi--lukashenko-1139687533.html

https://crimea.ria.ru/20240818/Lyublyu-kameru-kak-zhenschinu-Alenu-Delonu-85-1118915046.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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