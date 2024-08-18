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Ален Делон – биография

Ален Делон – биография - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Ален Делон – биография

Ален Делон, полное имя Ален Фабьен Морис Марсель (Alain Fabien Maurice Marcel Delon) – родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T09:11

2024-08-18T09:11

2024-08-18T09:21

ален делон

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культура

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франция

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Ален Делон, полное имя Ален Фабьен Морис Марсель (Alain Fabien Maurice Marcel Delon) – родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа.Его отец был корсиканцем, в роду матери – немецкие корни. Отец владел небольшим кинозалом "Регина" в Бург-ла-Рейн, мать была провизором в аптеке. Родители развелись, когда Алену исполнилось четыре года.В школе Делон не отличался примерным поведением. В начале 1950-х годов он пошел в армию, служил на флоте в Индокитае. Его трижды разжаловали за неуставное поведение, однако потом снова повышали в звании.В 1956 году будущий актер вернулся в Париж. Поступил на актерские курсы, выходил на театральные подмости. Природное обаяние и общительность помогли ему познакомиться с известными актерами: Жаном Клодом Бриали и Бриджит Обер. Ему даже предлагали сниматься в Голливуде, однако он выбрал роль во французском фильме "Когда вмешивается женщина" (1957) – эта лента стала его кинодебютом.После съемок в фильме "Кристина" (1958), где Делон исполнил главную роль, на восходящую звезду обратил внимание режиссер Рене Клемана, у которого Делон сыграл одну из лучших своих ролей в фильме "На ярком солнце" (1959).Роль Рокко в фильме режиссера Лукино Висконти "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, (1960) стала для актера творческим взлетом.Также Ален Делон снимался в кинолентах, которые можно отнести к высокому искусству: "Мелодия из подвала", "Борсалино" (1970), "Черный тюльпан" (1964) и "Зорро" (1974), психологический триллер "Самурай". Были и другого плана работы: "Лекарь" (1979), "Убийство Троцкого" (1972) и "Месье Кляйн" (1976).В 1980 году Ален Делон снялся в фильме Александра Алова и Владимира Наумова "Тегеран-43".Премии "Сезар" актер был удостоен роль в фильме "Наша история" (1984) от режиссера Бертрана Блие.В 1990-х годах Делон снялся в картинах: "Танцевальная машина" (1990) Жиля Беа, "Новая волна" (1990) Жана-Люка Годара, "Возвращение Казановы" (1992) Эдуара Ньермана, "Плюшевый мишка" Жака Дере, "Один шанс на двоих" (1998) Патриса Леконта.В 1999 году актер получил гражданство Швейцарии, оставшись при этом французским подданным.В 2000-х годах он сыграл роль в комедии Бертрана Блие "Актеры" (2000), сериалах "Комиссар Монтале: Смертельные игры" (2001) и "Франк Рива" (2003-2004), комедии "Ключи от машины" (2003), фэнтези "Астерикс на Олимпийских играх" (2008).Вместе с своей дочерью Анушкой он в 2003 году сыграл главную роль в телефильме "Лев" (Lion) по роману Жозефа Кеселя.Работа "С Новым годом, мамы!" (2012), где Делону досталась эпизодическая роль, стала одной из его последних.

франция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ален делон, кино, утраты, память, культура, искусство , франция