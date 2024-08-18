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Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки
Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки
Армия России за сутки улучшила положение по переднему краю в зоне спецоперации. Уничтожено больше 1600 боевиков ВСУ, десятки единиц вражеской техники и... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T15:37
2024-08-18T15:37
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России за сутки улучшила положение по переднему краю в зоне спецоперации. Уничтожено больше 1600 боевиков ВСУ, десятки единиц вражеской техники и вооружения, сожжены десять складов с боеприпасами и горючим. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФНа Волчанском и Липцовском направлениях фронта бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов: Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области.Противник потерял до 90 человек, а также три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Анклав-Н". Также сожжен склад боеприпасов ВСУ.На западной линии фронта армия России заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям противника возле Петропавловки, Табаевки, Новоплатоновки Харьковской области, а также Стельмаховеки (ЛНР) и Торского (ДНР) Российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 241-й бригады теробороны."Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", – уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм САУ "Krab", поставленная Варшавой, 155-мм гаубица FH-70 из Британии, 155-мм гаубица М198 производства США, а также 122-мм САУ "Гвоздика", американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ "Анклав-Н". Также уничтожены два склада вражеских боеприпасов.На южном участке фронта российские войска также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ неподалеку от Часова Яра, Ступочек и Предтечино ДНР.На этом направлении ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и два автомобиля.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122-мм РСЗО "Град", 155-мм САУ "Krab", три 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, две 155-мм гаубицы FH-70, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119, 105-мм орудие М119, станция РЭБ Анклав-Н", перечислили в Минобороны.Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего ВСУ.Подразделениями группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР.Российские бойцы отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины."Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке.На восточном участке фронта ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение врагу возле Зеленого Поля и Водяного ДНР. На этом участке ВСУ потеряли до 100 боевиков, сожжен вражеский танк и два автомобиля. Кроме того, уничтожены: две САУ "Krab" и "Богдана", гаубица Д-30, станция РЭБ "Буковель -AD". Уничтожены три полевых склада боеприпасовБойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ возле Малой Токмачки и Пятихатки Запорожской области.Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов.Ранее в воскресенье сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Российские войска также уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS.Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от МинобороныБез переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
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96
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки

Армия России за сутки ликвидировала более 1600 боевиков ВСУ и десятки единиц техники

15:37 18.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России за сутки улучшила положение по переднему краю в зоне спецоперации. Уничтожено больше 1600 боевиков ВСУ, десятки единиц вражеской техники и вооружения, сожжены десять складов с боеприпасами и горючим. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ
На Волчанском и Липцовском направлениях фронта бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов: Липцы, Белый Колодезь и Волчанск Харьковской области.
Противник потерял до 90 человек, а также три автомобиля, 155-мм гаубицу М777, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ "Анклав-Н". Также сожжен склад боеприпасов ВСУ.
На западной линии фронта армия России заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям противника возле Петропавловки, Табаевки, Новоплатоновки Харьковской области, а также Стельмаховеки (ЛНР) и Торского (ДНР) Российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 241-й бригады теробороны.
"Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и шесть автомобилей", – уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм САУ "Krab", поставленная Варшавой, 155-мм гаубица FH-70 из Британии, 155-мм гаубица М198 производства США, а также 122-мм САУ "Гвоздика", американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ "Анклав-Н". Также уничтожены два склада вражеских боеприпасов.
На южном участке фронта российские войска также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ неподалеку от Часова Яра, Ступочек и Предтечино ДНР.
На этом направлении ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и два автомобиля.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 122-мм РСЗО "Град", 155-мм САУ "Krab", три 155-мм гаубицы М777, 155-мм гаубица М198, две 155-мм гаубицы FH-70, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм САУ "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия L-119, 105-мм орудие М119, станция РЭБ Анклав-Н", перечислили в Минобороны.
Также уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад горючего ВСУ.
Подразделениями группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка ДНР.
Российские бойцы отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины.
"Потери противника составили более 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", три 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки "Рапира" и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США", - говорится в сводке.
На восточном участке фронта ВС РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение врагу возле Зеленого Поля и Водяного ДНР. На этом участке ВСУ потеряли до 100 боевиков, сожжен вражеский танк и два автомобиля. Кроме того, уничтожены: две САУ "Krab" и "Богдана", гаубица Д-30, станция РЭБ "Буковель -AD". Уничтожены три полевых склада боеприпасов
Бойцы "Днепра" нанесли поражение формированиям ВСУ возле Малой Токмачки и Пятихатки Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов.
Ранее в воскресенье сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Российские войска также уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки.
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