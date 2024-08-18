https://crimea.ria.ru/20240818/vs-rossii-unichtozhili-tsekh-po-proizvodstvu-tankovykh-pushek-1139689188.html

ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек

ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек - РИА Новости Крым, 18.08.2024

ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек

Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T13:52

2024-08-18T13:52

2024-08-18T13:52

новости сво

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артиллерия

авиация

беспилотник (бпла, дрон)

ракетные войска

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Поражены скопления живой силы и вражеской техники в 163 районах, уточнили в пресс-службе.Кроме того, российские силы ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу "Hammer", семь американских реактивных снарядов HIMARS и 27 беспилотников, из которых одиннадцать находились вне зоны проведения спецоперации.Также ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ села Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Свиридоновку в ДНРТри региона России были атакованы ночью украинскими беспилотникамиБез переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу