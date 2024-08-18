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ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек
ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек - РИА Новости Крым, 18.08.2024
ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек
Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T13:52
2024-08-18T13:52
новости сво
вооруженные силы россии
артиллерия
авиация
беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Поражены скопления живой силы и вражеской техники в 163 районах, уточнили в пресс-службе.Кроме того, российские силы ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу "Hammer", семь американских реактивных снарядов HIMARS и 27 беспилотников, из которых одиннадцать находились вне зоны проведения спецоперации.Также ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки.В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ села Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Свиридоновку в ДНРТри региона России были атакованы ночью украинскими беспилотникамиБез переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, вооруженные силы россии, артиллерия, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, потери всу
ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек

Минобороны: уничтожен цех по производству танковых пушек и РСЗО из США в зоне спецоперации

13:52 18.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Российские войска уничтожили цех ВСУ по производству танковых пушек, реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: цех по производству танковых пушек, реактивная система залпового огня M270 MLRS производства США и реактивная система залпового огня HIMARS производства США", – говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Поражены скопления живой силы и вражеской техники в 163 районах, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, российские силы ПВО сбили французскую управляемую авиабомбу "Hammer", семь американских реактивных снарядов HIMARS и 27 беспилотников, из которых одиннадцать находились вне зоны проведения спецоперации.
Также ранее сообщалось, что армия России освободила населенный пункт Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. Как сообщил в воскресенье начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки.
В пятницу стало известно о взятии под контроль ВС РФ села Сергеевка в ДНР. В течение недели также были освобождены населенные пункты Лисичное и Ивановка в ДНР.
Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.
Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииАртиллерияАвиацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракетные войскаПотери ВСУ
 
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