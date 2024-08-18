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Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками
Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками
Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над тремя областями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T07:30
2024-08-18T07:30
министерство обороны рф
новости
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над тремя областями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Два из них были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.Накануне дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра Запорожской АЭС. Снаряд упал в 500 метрах от энергоблоков станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четвероВ Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водительРежим ЧС объявлен в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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Новости
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками

Три региона России были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на воскресенье

07:30 18.08.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный полк
Зенитный ракетный полк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над тремя областями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа", – говорится в сообщении.
Два из них были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.
Накануне дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра Запорожской АЭС. Снаряд упал в 500 метрах от энергоблоков станции.
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