https://crimea.ria.ru/20240818/tri-regiona-rossii-byli-atakovany-nochyu-ukrainskimi-bespilotnikami-1139681383.html

Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками

Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Три региона России были атакованы ночью украинскими беспилотниками

Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над тремя областями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T07:30

2024-08-18T07:30

2024-08-18T07:30

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новости

ростовская область

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белгородская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинские беспилотники были сбиты над тремя областями Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Два из них были сбиты над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и два – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По предварительным данным, в результате воздушной атаки никто не пострадал.Накануне дрон ВСУ сбросил снаряд на дорогу, которая идет вдоль энергоблоков с внешней стороны периметра Запорожской АЭС. Снаряд упал в 500 метрах от энергоблоков станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон сдетонировал у админздания в Белгородской области - ранены четвероВ Шебекино украинский дрон атаковал грузовик – тяжело ранен водительРежим ЧС объявлен в Белгородской области

ростовская область

курская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ростовская область, курская область, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)