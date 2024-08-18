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40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад" - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад"
40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад" - РИА Новости Крым, 18.08.2024
40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад"
Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T09:48
2024-08-18T09:49
новости сво
группировка войск "запад"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, продолжил Иван Бигма. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой."В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", – сообщил Бигма.В пятницу "Искандер-М" нанесен удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области был уничтожен украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет. В тот же день четыре установки ЗРК Patriot поражены также в Днепропетровской области.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
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новости сво, группировка войск "запад", вооруженные силы россии, россия, новости, украина, потери всу
40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад"

Группировка войск "Запад" за сутки заняла 40 опорных пунктов украинских боевиков

09:48 18.08.2024 (обновлено: 09:49 18.08.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника", – сказал он.
За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, продолжил Иван Бигма. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой.
"В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", – сообщил Бигма.
В пятницу "Искандер-М" нанесен удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области был уничтожен украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет. В тот же день четыре установки ЗРК Patriot поражены также в Днепропетровской области.
Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.
Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.
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Новости СВОГруппировка войск "Запад"Вооруженные силы РоссииРоссияНовостиУкраинаПотери ВСУ
 
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