https://crimea.ria.ru/20240818/40-opornykh-punktov-vsu-za-sutki-zanyali-boytsy-gruppirovki-voysk-zapad-1139681752.html

40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад"

40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад" - РИА Новости Крым, 18.08.2024

40 опорных пунктов ВСУ за сутки заняли бойцы группировки войск "Запад"

Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T09:48

2024-08-18T09:48

2024-08-18T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Военнослужащие группировки "Запад" ВС РФ заняли 40 опорных пунктов украинских войск за сутки. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.За сутки группировка уничтожила 11 украинских минометных расчетов, продолжил Иван Бигма. Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Купянск-Узловой."В результате уничтожены более 45 боевиков и две единицы автомобильной техники", – сообщил Бигма.В пятницу "Искандер-М" нанесен удар по аэродрому ВСУ в Днепропетровской области был уничтожен украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет. В тот же день четыре установки ЗРК Patriot поражены также в Днепропетровской области.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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