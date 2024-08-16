Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области
Две пусковые установки ЗРК Patriot уничтожены "Искандер-М" в Днепропетровской области
22:39 16.08.2024 (обновлено: 22:50 16.08.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов ОТРК "Искандер" при нанесения ударов по военным объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры уничтожения ракетой "Искандер-М" пусковых установок американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
"Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК Patriot в районе населенного пункта Желобок Днепропетровской области. Ракетным ударом расчета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" полностью уничтожены две пусковые установки Patriot", – говорится в подписи к видео.
Кроме того, ударом уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
В Сумской области ударом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки и личного состава ВСУ, обслуживающего боевую машину комплекса, также сообщили в оборонном ведомстве РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении ракетой "Искандер-М" украинского бомбардировщика Су-24. Самолет был уничтожен на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области во время подвеса авиационных средств поражения к пилонам.
Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.
Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.
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