https://crimea.ria.ru/20240816/dve-ustanovki-zrk-patriot-unichtozheny-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1139666015.html

Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области

Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Две установки ЗРК Patriot уничтожены в Днепропетровской области

Минобороны России показало кадры уничтожения ракетой "Искандер-М" пусковых установок американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T22:39

2024-08-16T22:39

2024-08-16T22:50

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днепропетровская область

министерство обороны рф

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ракетные войска

patriot (зенитный ракетный комплекс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Минобороны России показало кадры уничтожения ракетой "Искандер-М" пусковых установок американского зенитного ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.Кроме того, ударом уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65.В Сумской области ударом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ. Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки и личного состава ВСУ, обслуживающего боевую машину комплекса, также сообщили в оборонном ведомстве РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении ракетой "Искандер-М" украинского бомбардировщика Су-24. Самолет был уничтожен на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области во время подвеса авиационных средств поражения к пилонам.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, днепропетровская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, "искандер", ракетные войска, patriot (зенитный ракетный комплекс)