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"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет
"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет - РИА Новости Крым, 16.08.2024
"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет
В Днепропетровской области "Искандер-М" поразил на аэродроме украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T19:43
2024-08-16T19:45
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
россия
днепропетровская область
"искандер"
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Днепропетровской области "Искандер-М" поразил на аэродроме украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета, рассказали в российском оборонном ведомстве.В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет, уточнили в ведомстве.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
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новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, днепропетровская область, "искандер", украина
"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет

"Искандер-М" поразил Су-24 ВСУ в Днепропетровской области во время подвеса крылатых ракет

19:43 16.08.2024 (обновлено: 19:45 16.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Днепропетровской области "Искандер-М" поразил на аэродроме украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета, рассказали в российском оборонном ведомстве.
"По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow (SCALP-EG) был нанесен ракетный удар российским расчетом ОТРК "Искандер-М", – сообщили в Минобороны.
В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет, уточнили в ведомстве.
Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.
Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.
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НовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииРоссияДнепропетровская область"Искандер"Украина
 
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