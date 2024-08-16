https://crimea.ria.ru/20240816/iskander-m-unichtozhil-ukrainskiy-su-24-vo-vremya-podvesa-krylatykh-raket-1139662339.html

"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет

"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет - РИА Новости Крым, 16.08.2024

"Искандер-М" уничтожил украинский Су-24 во время подвеса крылатых ракет

В Днепропетровской области "Искандер-М" поразил на аэродроме украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T19:43

2024-08-16T19:43

2024-08-16T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Днепропетровской области "Искандер-М" поразил на аэродроме украинский Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Средствами разведки была вскрыта подготовка к боевому вылету бомбардировщика Су-24 на аэродроме ВСУ "Днепр" в Днепропетровской области. Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета, рассказали в российском оборонном ведомстве.В результате ракетного удара полностью был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ, а также авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет, уточнили в ведомстве.Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, днепропетровская область, "искандер", украина