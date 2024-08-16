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17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине
17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2024
17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине
Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T13:30
2024-08-16T13:30
2024-08-16T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Кроме того, поражены топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, добавили в российском оборонном ведомстве.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, потери всу
17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине
17 групповых ударов по объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли ВС России
13:30 16.08.2024 (обновлено: 13:33 16.08.2024)