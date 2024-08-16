https://crimea.ria.ru/20240816/17-gruppovykh-udarov--vs-rf-unichtozhayut-obekty-vpk-na-ukraine-1139648011.html

17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине

17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине - РИА Новости Крым, 16.08.2024

17 групповых ударов – ВС РФ уничтожают объекты ВПК на Украине

Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T13:30

2024-08-16T13:30

2024-08-16T13:33

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по аэродромам и военно-промышленным объектам Украины, сообщили в Минобороны России в пятницу.Кроме того, поражены топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников, добавили в российском оборонном ведомстве.Неделей ранее вооруженные силы России нанесли 19 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям Украины, объектам энергетической отрасли страны, аэродромам и местам хранения беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMSАрмия России освободила Сергеевку в ДНРРоссийские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, россия, украина, потери всу