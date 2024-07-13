F-16 на Украине и падение православного креста: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
© AP Photo / Joseph NairИстребители F-16. Архивное фото
© AP Photo / Joseph Nair
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Перспективы применения F-16 на Украине. Выборы во Франции и запросы простых европейцев. Столкновение пятнадцати машин на трассе М-2 "Крым" в Московской области. Пожар на газораспределителе в Алуште. Новый глава крымского минздрава. Падение православного креста в Инкермане и прокурорская поверка. Природные аномалии из-за глобального потепления в Крыму.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.
F-16 на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что США и союзники направляют Украине истребители F-16, которые киевский режим сможет использовать уже этим летом. По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, ВСУ будут применять полученные от Запада F-16 как платформу для запуска крылатых ракет по наземным целям, а также как средство противовоздушной обороны.
Выборы во Франции
Выборы во Франции показали, какими являются запросы простых европейцев и как связанный с США европейский истеблишмент игнорирует народ, продолжая уничтожать Европу манипулятивной демократией. Такое мнение на этой неделе выразил эксперт Института нового общества Владимир Киреев. Как и других европейцев, простых французов, жизнь которых очень ухудшилась в последние годы, "очень беспокоит война с Россией", считает он. По словам Киреева, французы очень хотят перемен и голосуют за тех политиков, которые обещают решить их растущие проблемы.
ДТП на трасе "Крым"
Массовое ДТП произошло 11 июля на автодороге М-2 "Крым" в Московской области. Грузовик смял в пробке 14 машин. В результате ДТП пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
Пожар в Алуште
6 июля в крымском селе Виноградное под Алуштой загорелся газораспределитель. Пожар распространился в лесу на площади четыре тысячи "квадратов". Пострадавших в ЧП нет, однако Алушта и 14 поселков на Южном берегу Крыма остались без электричества, ориентировочно на 7-10 дней. Лесной пожар под полностью ликвидирован 7 июля. А подачу газа возобновили 11 июля.
Новый министр здравоохранения в Крыму
Министерство здравоохранения Крыма возглавил Алексей Натаров – нового руководителя коллективу ведомства на этой неделе представил глава республики Сергей Аксенов. Перед новым главой ведомства поставлены задачи поддерживать коммуникацию с крымчанами и выстроить работу по обеспечению льготными лекарственными препаратами.
Падение православного креста в Инкермане
В Инкермане под Севастополем обрушился православный крест. Причину случившегося выясняет полиция. Среди версий: преднамеренное обрушение или падение конструкции из-за сильного ветра.
Аномалии в Крыму
В связи с глобальным потеплением Крыму грозит не столько повышение температуры, которое происходит постепенно и к которому привыкнут, сколько катастрофические атмосферные явления, которые будут активизировать и прочие процессы, например геоморфологические – оползни и обвалы, заявил на этой неделе доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.