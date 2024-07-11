https://crimea.ria.ru/20240711/v-alushte-vozobnovili-podachu-gaza-1138759364.html
В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока
В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока
После пожара на газопроводе, который оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, подача газа потребителям городского округа возобновлена. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T07:55
2024-07-11T07:55
2024-07-11T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. После пожара на газопроводе, который оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, подача газа потребителям городского округа возобновлена. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.И назвала график очередности пусков: 11-12 июля – город Алушта, 12-13 июля – поселки Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лаванда, Семидворье, села Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.Для оперативного возобновления газоснабжения мэр обратилась с просьбой к управляющим компаниям и жителям городского округа Алушта перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудников Крымгазсетей к газоиспользующему оборудованию.По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:аварийно-диспетчерская служба 104;горячая линия ГУП РК "Крымгазсети" 8 (800) 506 00 04;горячая линия Ялтинского УЭГХ +7(978) 918 57 76 или +7(978) 918 57 33.Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока.И поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановительных работах.О пожаре на газопроводе стало известно вечером 6 июля. Авария произошла в лесу – газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html
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алушта, газ, новости крыма, крым, галина огнева, сергей аксенов, черноморнефтегаз, совет министров рк
В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока
В Алуште возобновили подачу газа
07:55 11.07.2024 (обновлено: 08:40 11.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. После пожара на газопроводе, который оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, подача газа потребителям городского округа возобновлена. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.
"Завершены аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в с. Виноградное городской округ Алушта. С 7:00 часов 11 июля 2024 г. начаты пуско-наладочные работы по возобновлению газоснабжения потребителей", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
И назвала график очередности пусков: 11-12 июля – город Алушта, 12-13 июля – поселки Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лаванда, Семидворье, села Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.
Для оперативного возобновления газоснабжения мэр обратилась с просьбой к управляющим компаниям и жителям городского округа Алушта перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудников Крымгазсетей к газоиспользующему оборудованию.
По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:
аварийно-диспетчерская служба 104;
горячая линия ГУП РК "Крымгазсети" 8 (800) 506 00 04;
горячая линия Ялтинского УЭГХ +7(978) 918 57 76 или +7(978) 918 57 33.
Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока.
"Сотрудники "Черноморнефтегаза" при кураторстве заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко справились за четверо суток вместо запланированных десяти", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
И поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановительных работах.
О пожаре на газопроводе стало известно
вечером 6 июля. Авария произошла в лесу – газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.