https://crimea.ria.ru/20240711/v-alushte-vozobnovili-podachu-gaza-1138759364.html

В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока

В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В Алуште возобновили подачу газа – работы завершены раньше срока

После пожара на газопроводе, который оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, подача газа потребителям городского округа возобновлена. Об этом... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T07:55

2024-07-11T07:55

2024-07-11T08:40

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. После пожара на газопроводе, который оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков, подача газа потребителям городского округа возобновлена. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.И назвала график очередности пусков: 11-12 июля – город Алушта, 12-13 июля – поселки Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лаванда, Семидворье, села Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.Для оперативного возобновления газоснабжения мэр обратилась с просьбой к управляющим компаниям и жителям городского округа Алушта перекрыть краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ сотрудников Крымгазсетей к газоиспользующему оборудованию.По всем возникающим вопросам можно обращаться по следующим контактным телефонам:аварийно-диспетчерская служба 104;горячая линия ГУП РК "Крымгазсети" 8 (800) 506 00 04;горячая линия Ялтинского УЭГХ +7(978) 918 57 76 или +7(978) 918 57 33.Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что работы по восстановлению газопровода под Алуштой завершены раньше срока.И поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановительных работах.О пожаре на газопроводе стало известно вечером 6 июля. Авария произошла в лесу – газораспределительный узел находится в селе Виноградное, в горно-лесной местности.Все о пожаре на газопроводе под Алуштой читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240707/pozhar-na-gazoprovode-pod-alushtoy-tushat-50-chelovek-1138658378.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, газ, новости крыма, крым, галина огнева, сергей аксенов, черноморнефтегаз, совет министров рк