https://crimea.ria.ru/20240615/krushenie-su-34-i-natsionalizatsiya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1138136071.html

Крушение Су-34 и национализация в Крыму: топ новостей недели

Крушение Су-34 и национализация в Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Крушение Су-34 и национализация в Крыму: топ новостей недели

Атаки ВСУ на Севастополь. Крушение самолета Су-34 ВКС России. Победа консерваторов на выборах в Европарламент. Национализация крымского имущества Яценюка и... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T18:18

2024-06-15T18:18

2024-06-15T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Атаки ВСУ на Севастополь. Крушение самолета Су-34 ВКС России. Победа консерваторов на выборах в Европарламент. Национализация крымского имущества Яценюка и Джамалы. Гибель дедушки и внука из-за непогоды в Москве. Насилие над ребенком в детсаду Симферополя. Обустройство 130 км ведущей в Крым трассы "Дон".Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были наиболее интересны читателям за прошедшие семь дней.Атака на СевастопольНа этой неделе ВСУ продолжали попытки атаковать Крымский полуостров и другие регионы РФ. В частности, в ночь на 12 июня силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь. Все воздушные цели были уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией. Повреждений объектов в городе нет. Никто из людей не пострадал. Местные власти принимали сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки, однако суббоеприпасы в городе обнаружены не были.Крушение Су-3411 июня Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб, сообщили в Минобороны РФ. В результате крушения жертв среди мирных жителей и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.Выборы в ЕвропарламентУтром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, на лидирующие позиции вышли консервативно настроенные политические силы. Так, большинство голосов получила народная партия (ЕНП), которая поддерживает кандидатуру нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они получили 184 места из 700. Правящие партии проиграли в Германии и Франции, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона. Победа во многих европейских странах консервативных партий говорит о том, что электорат устал от риторики войны. Народ отдает голоса консерваторам, потому что они настроены на решение внутренних проблем, считает политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. По его мнению, какие бы ни были политики у власти в ЕС, по украинскому вопросу это ничего не изменит.Национализация в КрымуВ Крыму на этой неделе национализировали активы экс-премьера Украины Арсения Яценюка, певицы Джамалы, а также ряда украинских политиков и олигархов, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. В пользу республики изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали бывшему украинскому премьеру. Джамала лишились двух земельных участков и жилого здания в Алуште, оформленных на ее родственников. Всего последний список включил более 110 объектов на южном берегу Крыма, в Ленинском районе, Феодосии, Керчи, Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе.Смертельная непогода в МосквеВ среду на Москву и пригород обрушилась непогода. Сильный ливень и гроза остановили поезда в метро, а также привели к жертвам. Трагедия произошла в парке Щелково в Подмосковье: на пляже дерево упало из-за непогоды и насмерть придавило местного жителя и его 9-летнего внука. По данному факту идет доследственная проверка.Инцидент в детсаду СимферополяСотрудники Следственного комитета проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя. О противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео. Прокуратура Республики Крым также организовала проверку.Трасса в КрымГоскомпания "Автодор" завершила комплексное обустройство 130 километров трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, это сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Речь об отрезке от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Обновленный участок с 804-го км по 933-й км первой технической категории увеличил пропускную способность трассы в Ростовской области.

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