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Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины - РИА Новости Крым, 10.06.2024
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Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины
Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины
Победа во многих европейских странах консервативных партий говорит о том, что электорат устал от риторики войны. Народ отдает голоса консерваторам, потому что... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T11:22
2024-06-10T11:22
европарламент
выборы
политика
европейский союз (ес)
европа
мнения
игорь шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Победа во многих европейских странах консервативных партий говорит о том, что электорат устал от риторики войны. Народ отдает голоса консерваторам, потому что они более настроены на решение внутренних проблем. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Уровень жизни в Европе снизился, а консерваторы более ориентированы на развитие национальных экономик, они занимают более жесткую антимигрантскую позицию и чаще выступают против крупных затрат на войну и активной поддержки Украины. Однако, несмотря на это, больших изменений в европейской политике ожидать не стоит, уверен Игорь Шатров."Какие бы ни были политики у власти, они все равно будут действовать исходя из конъюнктуры. По-прежнему будут давить Соединенные Штаты, англосаксы. Будут возникать внутренние противоречия. Поэтому, я думаю, что мы будем наблюдать примерно ту же картину, но больше усталости от украинского вопроса и больше недовольства Украиной", - заключил он.Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, на лидирующие позиции вышли консервативно настроенные политические силы. Так, большинство голосов получила народная партия (ЕНП), которая поддерживает кандидатуру нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они получили 184 места из 700.Правящие партии проиграли в Германии и Франции, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада Благополучие европейцев находится в зоне риска – ПутинЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие
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европарламент , выборы, политика, европейский союз (ес), европа, мнения, игорь шатров, новости, украина
Европа после выборов: что изменится в поддержке Украины

Как изменится мир после выборов в Европарламент - эксперт

11:22 10.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги у здания Европейского парламента в Страсбурге
Флаги у здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Победа во многих европейских странах консервативных партий говорит о том, что электорат устал от риторики войны. Народ отдает голоса консерваторам, потому что они более настроены на решение внутренних проблем. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Чувствуется усталость от тех проблем, которые либеральная европейская власть принесла в последние годы. Это поддержка Украины, это расходы на войну вместо того, чтобы использовать средства на поднятие собственной экономики, это уход бизнеса в другие страны, в первую очередь Соединенные Штаты, это проблема миграции", - сказал он.
Уровень жизни в Европе снизился, а консерваторы более ориентированы на развитие национальных экономик, они занимают более жесткую антимигрантскую позицию и чаще выступают против крупных затрат на войну и активной поддержки Украины. Однако, несмотря на это, больших изменений в европейской политике ожидать не стоит, уверен Игорь Шатров.
"Какие бы ни были политики у власти, они все равно будут действовать исходя из конъюнктуры. По-прежнему будут давить Соединенные Штаты, англосаксы. Будут возникать внутренние противоречия. Поэтому, я думаю, что мы будем наблюдать примерно ту же картину, но больше усталости от украинского вопроса и больше недовольства Украиной", - заключил он.
Утром 10 июня на сайте Европарламента были опубликованы предварительные результаты выборов. Согласно этим данным, на лидирующие позиции вышли консервативно настроенные политические силы. Так, большинство голосов получила народная партия (ЕНП), которая поддерживает кандидатуру нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они получили 184 места из 700.
Правящие партии проиграли в Германии и Франции, где сокрушительное поражение потерпели политические силы канцлера Олафа Шольца и президента Эммануэля Макрона.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЕвропарламентВыборыПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаМненияИгорь ШатровНовостиУкраина
 
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