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Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
В результате крушения в Северной Осетии российского истребителя Су-34 жертв среди мирных жителей и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T08:51
2024-06-11T08:51
2024-06-11T08:59
авиакатастрофа
воздушно-космический силы (вкс)
северная осетия
сергей меняйло
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В результате крушения в Северной Осетии российского истребителя Су-34 жертв среди мирных жителей и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.Меняйло также обратил внимание жителей, что съемка и публикация частей разбившегося военного самолета, как и места его падения, строго запрещена.В связи с произошедшим губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб, сообщили ранее в Минобороны РФ.
северная осетия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), северная осетия, сергей меняйло, новости, происшествия
Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 в Северной Осетии нет - Меняйло
08:51 11.06.2024 (обновлено: 08:59 11.06.2024)