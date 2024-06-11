https://crimea.ria.ru/20240611/zhertv-i-razrusheniy-na-zemle-v-rezultate-krusheniya-su-34-net-1138013178.html

Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет

Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет

В результате крушения в Северной Осетии российского истребителя Су-34 жертв среди мирных жителей и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T08:51

2024-06-11T08:51

2024-06-11T08:59

авиакатастрофа

воздушно-космический силы (вкс)

северная осетия

сергей меняйло

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В результате крушения в Северной Осетии российского истребителя Су-34 жертв среди мирных жителей и разрушений на земле нет. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло.Меняйло также обратил внимание жителей, что съемка и публикация частей разбившегося военного самолета, как и места его падения, строго запрещена.В связи с произошедшим губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа.Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб, сообщили ранее в Минобороны РФ.

северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), северная осетия, сергей меняйло, новости, происшествия