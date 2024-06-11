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Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T07:10
2024-06-11T07:10
2024-06-11T07:17
авиакатастрофа
воздушно-космический силы (вкс)
россия
министерство обороны рф
происшествия
новости
северная осетия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность."Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - добавили в МО РФ.На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), россия, министерство обороны рф, происшествия, новости, северная осетия
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии - экипаж погиб
07:10 11.06.2024 (обновлено: 07:17 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", - цитирует сообщение РИА Новости.
Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность.
"Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - добавили в МО РФ.
На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.