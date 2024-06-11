https://crimea.ria.ru/20240611/samolet-su-34-vks-rossii-poterpel-krushenie-v-severnoy-osetii--1138011758.html

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T07:10

2024-06-11T07:10

2024-06-11T07:17

авиакатастрофа

воздушно-космический силы (вкс)

россия

министерство обороны рф

происшествия

новости

северная осетия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность."Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - добавили в МО РФ.На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.

россия

северная осетия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), россия, министерство обороны рф, происшествия, новости, северная осетия