Рейтинг@Mail.ru
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/samolet-su-34-vks-rossii-poterpel-krushenie-v-severnoy-osetii--1138011758.html
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T07:10
2024-06-11T07:17
авиакатастрофа
воздушно-космический силы (вкс)
россия
министерство обороны рф
происшествия
новости
северная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110701/79/1107017912_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_7387dbdc2b11929e46f22502cd8e855d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность."Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - добавили в МО РФ.На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.
россия
северная осетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110701/79/1107017912_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_58c3dc919110ea2faaa238d31f1d5b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиакатастрофа, воздушно-космический силы (вкс), россия, министерство обороны рф, происшествия, новости, северная осетия
Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии

Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии - экипаж погиб

07:10 11.06.2024 (обновлено: 07:17 11.06.2024)
 
© Министерство обороны РФБомбардировщик Су-34
Бомбардировщик Су-34
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горной местности в Северной Осетии, экипаж погиб. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России", - цитирует сообщение РИА Новости.
Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность.
"Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - добавили в МО РФ.
На место падения самолета вылетела комиссия ВКС.
 
АвиакатастрофаВоздушно-космический силы (ВКС)РоссияМинистерство обороны РФПроисшествияНовостиСеверная Осетия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
10:25Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
09:55Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
09:33В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
09:23Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
09:05Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил
08:51Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
08:41Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
08:25Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей
08:15Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
07:43В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера
07:11Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
07:10Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
06:37В Крыму появится ассоциация винных гидов
06:13США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:17СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
22:57Главные новости Крыма: 10 июня
22:39Главное за день: 10 июня
Лента новостейМолния