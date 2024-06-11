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В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду - РИА Новости Крым, 11.06.2024
В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T14:41
2024-06-11T14:41
2024-06-11T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Как уточнили в ведомстве, о противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.Сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента. Следствие даст оценку действиям воспитательницы и руководству дошкольного учреждения.Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка.Накануне Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в Комсомольском парке Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль дело о массовой драке в СимферополеСуд оштрафовал пятерых участников массовой драки в СимферополеОт удара упал и умер: в Евпатории пьяная драка закончилась смертью
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новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, дети, происшествия, детский сад, симферополь
В Крыму СК проверяет информацию о насилии над ребенком в детском саду
Информацию о насилии над ребенком в одном из детских садов Крыма проверяют в СК
14:41 11.06.2024 (обновлено: 14:57 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники Следственного комитета проверяют информацию из соцсетей о применении насилия в отношении ребенка в одном из детских садов Симферополя. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Следователями следственного отдела по Центральному району города Симферополя организована проверка информации, выявленной в ходе мониторинга Telegram-каналов", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, о противоправных действиях персонала детского сада сообщила мама девочки. По данным ведомства, сотрудница детсада вывела ребенка в коридор, ударила девочку по спине и оставила плачущей в темной раздевалке, что подтверждается опубликованным видео.
Сотрудники СК устанавливают обстоятельства инцидента. Следствие даст оценку действиям воспитательницы и руководству дошкольного учреждения.
Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка.
Накануне
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в Комсомольском парке Севастополя.
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