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Главное за день: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Главное за день: 12 июня
Главное за день: 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Главное за день: 12 июня
Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ. Украинские боевики снова атаковали Севастополь и другие регионы РФ... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T22:01
2024-06-12T22:03
главное за день
россия
санкции
санкции против россии
сша
севастополь
происшествия
атаки всу на крым
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ. Украинские боевики снова атаковали Севастополь и другие регионы РФ. Генштаб Белоруссии заявил о готовности вооруженных сил страны к применению ядерного оружия. Премьер-министр Армении Никола Пашинян сделал заявление о выходе республики из ОДКБ. Крым и Севастополь присоединились к празднованию Дня России. Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов в Ярославле. А США расширила антироссийские санкции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Армия России уничтожает авиацию ВСУВооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. За сутки боев ликвидированы еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУАтаки на Севастополь и приграничные регионы РФСилы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией. По оперативной информации Спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал. Также украинские боевики ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые. В Каховке при атаке ВСУ ранен сотрудник местной администарции. В Донецке - четыре спасателя МЧС России.Ядерная готовность БелоруссииВооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных с Россией учений, заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" в среду выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.Заявление ПашинянаАрмения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. Это заявление прозвучало в рамках правительственного часа в парламенте в ответ на реплику оппозиционного депутата. День России в Крыму и Севастополе12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова прошли праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты. В Севастополе праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. Затем огромный флаг России развернули на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь. Главы регионов, поздравляя жителей полуострова с праздником, подчеркнули важность единства россиян, которое поможет России преодолеть все вызовы.Звезда ШкаплероваЗвезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в губернатор региона Михаил Евраев. Аллею космонавтов в Ярославле обновляют каждый год в День России. Звезда Шкаплерова стала на ней шестнадцатой.Антироссийские санкции СШАВ среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которая с 13 июня прекращает торги доллара и евро.Кроме того, ограничения коснулись структур "Росатома" и сообщества российских детей и молодежи "Движение первых".
https://crimea.ria.ru/20240612/groza-v-moskve-na-plyazhe-pogibli-rebenok-i-muzhchina-1138063681.html
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главное за день, россия, санкции, санкции против россии, сша, севастополь, происшествия, атаки всу на крым, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, ситуация в донбассе: новости и комментарии, ядерная триада, новости
Главное за день: 12 июня

Главные события и заявления среды, 12 июня

22:01 12.06.2024 (обновлено: 22:03 12.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПатриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
Патриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ. Украинские боевики снова атаковали Севастополь и другие регионы РФ. Генштаб Белоруссии заявил о готовности вооруженных сил страны к применению ядерного оружия. Премьер-министр Армении Никола Пашинян сделал заявление о выходе республики из ОДКБ. Крым и Севастополь присоединились к празднованию Дня России. Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов в Ярославле. А США расширила антироссийские санкции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Армия России уничтожает авиацию ВСУ

Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. За сутки боев ликвидированы еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ
Непогода в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Вчера, 19:28
Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук

Атаки на Севастополь и приграничные регионы РФ

Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией. По оперативной информации Спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал.
Также украинские боевики ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые. В Каховке при атаке ВСУ ранен сотрудник местной администарции. В Донецке - четыре спасателя МЧС России.
Генеральный секретарь ООН Антонину Гутерреш
Вчера, 17:46
Гутерреш объяснил, почему не поедет на "мирный" саммит по Украине

Ядерная готовность Белоруссии

Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных с Россией учений, заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" в среду выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.

Заявление Пашиняна

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. Это заявление прозвучало в рамках правительственного часа в парламенте в ответ на реплику оппозиционного депутата.
Неформальная встреча глав государств СНГ
Вчера, 18:56
В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ

День России в Крыму и Севастополе

12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова прошли праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты. В Севастополе праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. Затем огромный флаг России развернули на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь. Главы регионов, поздравляя жителей полуострова с праздником, подчеркнули важность единства россиян, которое поможет России преодолеть все вызовы.

Звезда Шкаплерова

Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в губернатор региона Михаил Евраев. Аллею космонавтов в Ярославле обновляют каждый год в День России. Звезда Шкаплерова стала на ней шестнадцатой.

Антироссийские санкции США

В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которая с 13 июня прекращает торги доллара и евро.
Кроме того, ограничения коснулись структур "Росатома" и сообщества российских детей и молодежи "Движение первых".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Вчера, 21:13
НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг
 
Главное за деньРоссияСанкцииСанкции против РоссииСШАСевастопольПроисшествияАтаки ВСУ на КрымОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиСитуация в Донбассе: новости и комментарииЯдерная триадаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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22:53Стрельба у монастыря под Калугой – что известно
22:23Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе
22:01Главное за день: 12 июня
21:39Три человека погибли и шесть ранены: последствия атак ВСУ на Донецк
21:13НАТО готовит F-35 для "ядерных миссий" - Столтенберг
21:01Путин открыл Игры БРИКС-2024 в Казани
20:39Массовое отключение: более 20 улиц в Керчи останутся без воды на два дня
20:18Под Белгородом после атаки дрона-камикадзе сгорел дом – есть раненый
20:01Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
19:49Спасатели водрузили знамя России на вершинах гор в Крыму
19:28Гроза в Москве: на пляже погибли дедушка и его 9-летний внук
19:17США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"
18:56В МИД Армении объяснили заявление Пашиняна о выходе из ОДКБ
18:39Правительство контролирует наличие и стоимость билетов на Юг России
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