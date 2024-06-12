Главное за день: 12 июня
Главные события и заявления среды, 12 июня
22:01 12.06.2024 (обновлено: 22:03 12.06.2024)
© Telegram Михаил РазвожаевПатриотическая акция #РодинойГоржусь в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Армия России нанесла групповой высокоточный удар по стоянкам самолетов и арсеналам ВСУ. Украинские боевики снова атаковали Севастополь и другие регионы РФ. Генштаб Белоруссии заявил о готовности вооруженных сил страны к применению ядерного оружия. Премьер-министр Армении Никола Пашинян сделал заявление о выходе республики из ОДКБ. Крым и Севастополь присоединились к празднованию Дня России. Крымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов в Ярославле. А США расширила антироссийские санкции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Армия России уничтожает авиацию ВСУ
Вооруженные силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по аэродромам на Украине, арсеналам боеприпасов ВСУ, а также иностранным наемникам. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник ВСУ, а также сбили американские дальнобойные ракеты и французские управляемые авиабомбы. За сутки боев ликвидированы еще 1835 украинских боевиков, вражеские вооружения, в том числе западные, и склады боеприпасов ВСУ
Атаки на Севастополь и приграничные регионы РФ
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть – над акваторией. По оперативной информации Спасательный службы, повреждений объектов нет. Никто из людей не пострадал.
Также украинские боевики ударили по Белгородской области реактивными снарядами. В результате атаки есть погибший и раненые. В Каховке при атаке ВСУ ранен сотрудник местной администарции. В Донецке - четыре спасателя МЧС России.
Ядерная готовность Белоруссии
Вооруженные силы Белоруссии готовы к применению тактического ядерного оружия по итогам второго этапа совместных с Россией учений, заявил в среду начальник Генштаба республики - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко. Оперативно-тактические комплексы "Искандер" в среду выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичные мероприятия выполнила и белорусская авиация.
Заявление Пашиняна
Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), когда власти страны посчитают это необходимым, заявил в среду премьер-министр страны Никол Пашинян. Это заявление прозвучало в рамках правительственного часа в парламенте в ответ на реплику оппозиционного депутата.
День России в Крыму и Севастополе
12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова прошли праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты. В Севастополе праздник начался церемонией возложения цветов к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов. Затем огромный флаг России развернули на площади перед СевГУ в рамках акции #РодинойГоржусь. Главы регионов, поздравляя жителей полуострова с праздником, подчеркнули важность единства россиян, которое поможет России преодолеть все вызовы.
Звезда Шкаплерова
Звезда космонавта из Севастополя Антона Шкаплерова появилась на Аллее космонавтов перед Ярославским планетарием, сообщил в губернатор региона Михаил Евраев. Аллею космонавтов в Ярославле обновляют каждый год в День России. Звезда Шкаплерова стала на ней шестнадцатой.
Антироссийские санкции США
В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр, которая с 13 июня прекращает торги доллара и евро.
Кроме того, ограничения коснулись структур "Росатома" и сообщества российских детей и молодежи "Движение первых".