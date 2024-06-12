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Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму
Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму
12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова проходят праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты. РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T15:18
2024-06-12T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова проходят праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты.О том, какие патриотические акции проходят в городах республики - в фотоленте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html
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РИА Новости Крым
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крым, день россии, праздники и памятные даты, общество, патриотическое воспитание, новости крыма, фото, симферополь, ялта, евпатория, алушта
Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму

Города Крыма отмечают День России

15:18 12.06.2024 (обновлено: 15:49 12.06.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе празднуют День России
В Симферополе празднуют День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова проходят праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты.
О том, какие патриотические акции проходят в городах республики - в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно

В Симферополе празднуют День России
1 из 15

Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Город раскрасился в цвета государственного флага

В Симферополе празднуют День России
2 из 15

Город раскрасился в цвета государственного флага

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты

В Симферополе празднуют День России
3 из 15

В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России

В Симферополе празднуют День России
4 из 15

И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России

© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе празднуют День России
В Симферополе празднуют День России
5 из 15
В Симферополе празднуют День России
© РИА Новости Крым
© Фото: Парки столицы

В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"

В Симферополе празднуют День России
6 из 15

В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"

© Фото: Парки столицы
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"

В Ялте празднуют День России
7 из 15

В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы

В Ялте празднуют День России
8 из 15

Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри

Семейный фестиваль Ай-Фест на Ай-Петри
9 из 15

К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram Галина Огнева

Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"

В Алуште празднуют День России
10 из 15

Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"

© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина Огнева

Трехцветные ленты раздают на Советской площади

В Алуште празднуют День России
11 из 15

Трехцветные ленты раздают на Советской площади

© Telegram Галина Огнева
© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева

Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона

В Евпатории празднуют День России
12 из 15

Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева

И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов

В Евпатории празднуют День России
13 из 15

И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева

Для жителей и гостей города подготовили театральное представление

В Евпатории празднуют День России
14 из 15

Для жителей и гостей города подготовили театральное представление

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева

И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях

В Евпатории празднуют День России
15 из 15

И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
1 из 15

Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно

© РИА Новости Крым
2 из 15

Город раскрасился в цвета государственного флага

© РИА Новости Крым
3 из 15

В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты

© РИА Новости Крым
4 из 15

И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России

© РИА Новости Крым
5 из 15
В Симферополе празднуют День России
© РИА Новости Крым
6 из 15

В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"

© Фото: Парки столицы
7 из 15

В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
8 из 15

Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
9 из 15

К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
10 из 15

Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"

© Telegram Галина Огнева
11 из 15

Трехцветные ленты раздают на Советской площади

© Telegram Галина Огнева
12 из 15

Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
13 из 15

И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
14 из 15

Для жителей и гостей города подготовили театральное представление

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
15 из 15

И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях

© Telegram главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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