Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму

Города Крыма отмечают День России
Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно
Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно
Город раскрасился в цвета государственного флага
Город раскрасился в цвета государственного флага
В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты
В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты
И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России
И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России
В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"
В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"
В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"
В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"
Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы
Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы
К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри
К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри
Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"
Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"
Трехцветные ленты раздают на Советской площади
Трехцветные ленты раздают на Советской площади
Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона
Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона
И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов
И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов
Для жителей и гостей города подготовили театральное представление
Для жителей и гостей города подготовили театральное представление
И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях
И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях
Сплоченность симферопольцев в этот день видна особенно
Город раскрасился в цвета государственного флага
В рамках акции "Российский триколор" волонтеры с самого утра раздают флажки и ленты
И поздравляют жителей и гостей столицы Крыма с Днем России
В Детском парке прошла игровая программа для детей "Путешествие по России" и мастер-класс "Мы – будущее России"
В Ялте на центральной набережной утроили патриотичное выступление "Русь танцевальная"
Дети в национальных костюмах исполнили русские народные танцы
К празднику приурочили и торжественную презентацию обновленной канатной дороги Мисхор- Ай-Петри
Алуштинцы также присоединилась к Всероссийской акции "Российский триколор"
Трехцветные ленты раздают на Советской площади
Евпатория приурочила к празднику официальное открытие курортного сезона
И открытие обновленную городской Доски почета, куда в этом году занесли 75 передовых работников и более двадцати трудовых коллективов
Для жителей и гостей города подготовили театральное представление
И главную городскую "фишку" - выступление артистов на ходулях