https://crimea.ria.ru/20240612/rossiyskiy-trikolor-nad-gorodami--kak-otmechayut-den-rossii-v-krymu-1138058595.html

Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму

Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Российский триколор над городами – как отмечают День России в Крыму

12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова проходят праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты. РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T15:18

2024-06-12T15:18

2024-06-12T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 12 июня Крым вместе со всей страной празднует День России. В городах полуострова проходят праздничные мероприятия, патриотические акции и концерты.О том, какие патриотические акции проходят в городах республики - в фотоленте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240612/rossiya-obedinila-plemena-ot-baltiki-do-chernogo-morya--putin-1138051640.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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