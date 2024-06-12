https://crimea.ria.ru/20240612/velikaya-strana-tsivilizatsiya-pozdravlenie-vlastey-kryma-s-dnem-rossii-1138049036.html

Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России

Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России

Глава Крыма Сергей Аксенов, председатели Госсовета и Совмина республики Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T09:58

2024-06-12T09:58

2024-06-12T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, председатели Госсовета и Совмина республики Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем России.Главные ценности Русского мираПо словам Аксенова, судьба страны сегодня решается на фронтах спецоперации, где российский солдат-освободитель отстаивает свободу страны и где рождается новый мир.В свою очередь спикер Госсовета республики Владимир Константинов подчеркнул, что Россия направляет все человечество к поиску выхода из того тупика, в который загнал его коллективный Запад. И победа в очередном навязанном РФ цивилизационном противостоянии несомненна при условии объединения усилий всего многонационального народа страны.Юрий Гоцанюк назвал праздник символом единства и сплоченности многонационального народа России. Единство народовВажность единства в своем поздравлении также отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что наша страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

https://crimea.ria.ru/20240612/Den-Rossii-1110750833.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день россии, праздники и памятные даты, крым, севастополь, сергей аксенов, владимир константинов, юрий гоцанюк, михаил развожаев, новости крыма