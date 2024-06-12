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Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России
Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России
Глава Крыма Сергей Аксенов, председатели Госсовета и Совмина республики Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T09:58
2024-06-12T09:58
2024-06-12T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов, председатели Госсовета и Совмина республики Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем России.Главные ценности Русского мираПо словам Аксенова, судьба страны сегодня решается на фронтах спецоперации, где российский солдат-освободитель отстаивает свободу страны и где рождается новый мир.В свою очередь спикер Госсовета республики Владимир Константинов подчеркнул, что Россия направляет все человечество к поиску выхода из того тупика, в который загнал его коллективный Запад. И победа в очередном навязанном РФ цивилизационном противостоянии несомненна при условии объединения усилий всего многонационального народа страны.Юрий Гоцанюк назвал праздник символом единства и сплоченности многонационального народа России. Единство народовВажность единства в своем поздравлении также отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что наша страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
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Великая страна-цивилизация: поздравление властей Крыма с Днем России
Власти Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова с Днем России
09:58 12.06.2024 (обновлено: 09:59 12.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым
. Глава Крыма Сергей Аксенов, председатели Госсовета и Совмина республики Владимир Константинов и Юрий Гоцанюк, а также губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили жителей полуострова с Днем России
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Главные ценности Русского мира
По словам Аксенова, судьба страны сегодня решается на фронтах спецоперации, где российский солдат-освободитель отстаивает свободу страны и где рождается новый мир.
"Россия – великая страна-цивилизация. Мы умеем воевать, но у нас никогда не было колоний, мы не порабощали и не уничтожали другие народы. Главными ценностями Русского мира были, есть и будут справедливость и взаимопомощь, солидарность и равноправие народов, культур, религий. В этом наша сила", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
В свою очередь спикер Госсовета республики Владимир Константинов подчеркнул, что Россия направляет все человечество к поиску выхода из того тупика, в который загнал его коллективный Запад. И победа в очередном навязанном РФ цивилизационном противостоянии несомненна при условии объединения усилий всего многонационального народа страны.
"Мы не просто строим свою цивилизацию. Мы отстаиваем свое право быть самими собой в ходе спецоперации", - отметил в свою очередь глава госсовета РК Владимир Константинов.
Юрий Гоцанюк назвал праздник символом единства и сплоченности многонационального народа России.
"Любовь к России, чувство причастности к ее истории и судьбе, стремление к миру, свободе и справедливости – нравственные ориентиры для нас. Они помогают идти вперед и побеждать", - отметил в своем поздравительном сообщении председатель Совмина.
Единство народов
Важность единства в своем поздравлении также отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что наша страна в разные периоды переживала много сложных моментов, но именно сплоченность россиян, взаимное уважение к традициям и культурам друг друга, готовность прийти на помощь и защитить тех, кому это нужно, всегда помогали выстоять.
"Это единство так ярко проявили севастопольцы в 2014 году. И точно так же жители города-героя противостоят атакам ВСУ сейчас. Наши военные защищают нас, рискуя своей жизнью, а мирные жители работают в тылу, помогают фронту. Знаю точно: раз есть такая сплоченность, такое мужество и единство — наша страна обязательно победит" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.